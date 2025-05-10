Два проекта из Забайкалья вошли в число лучших мест России

Россияне выбирали достопримечательности страны в народном голосовании «От южных морей до полярного края». По итогу был определен топ-30 туристических и культурных мест по всей стране.

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В голосовании участвовало более 500 объектов, в финал прошло 244. Этно-археопарк из Забайкалья в номинации «Пространства развития» стал вторым.

«Перед нами только Сочи, но ему простительно, пока. Всем огромное спасибо за голоса!», – обратилось к забайкальцам руководство этно-археопарка.

Также в конкурсной номинации «Места добрых дел» шестое место занял Ресурсный центр адаптивных спортивных игр Забайкальского края «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток».

Объекты, которые выбрали в ходе двухэтапного голосования, включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

Напомним, в голосовании участвовали и другие достопримечательности из Забайкальского края: урочище «Чарские пески» в номинации «Точки притяжения», национальный парк «Алханай» и озеро «Арей».

Отметим, комплекс «Сухотино» является объектом культурного наследия, расположенным в Забайкалье. Здесь расположены уникальные природные и исторические памятники – следы древних людей. Для сохранения исторической памяти губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2025 год Годом объектов культурного наследия.