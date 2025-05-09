Когда могут открыть пляжи Анапы для купания

Источник нашего издания рассказал, когда могут быть открыты черноморские пляжи Анапы. Результаты проверки Роспотребнадзора будут готовы к июню.

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«В июне могут открыть для купания пляжи Анапы на Черном море», – сообщил источник «ФедералПресс».

В середине мая будут взяты очередные пробы воды и песка на побережье Анапы. Какое-то время нужно для проведения всех анализов. После этого, отмечает источник нашего издания, могут принять решение об открытии части береговой линии.