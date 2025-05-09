Как изменился подход к отдыху в России

Граждане предпочитают путешествовать не только летом, но и в другие времена года.

Чаще всего они выбирают тихие и спокойные места. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Наверное, самая интересная тенденция, была мечта, голубая мечта всего туристического бизнеса России — расширить зоны. Вот можно ли, чтобы как-то люди путешествовали не только в летние месяцы и не только в июле-августе, когда просто битком всё и везде. Из-за постоянно растущего спроса у нас сезон расширился практически везде, и люди ищут место, где не будет такого количества туристов. И, соответственно, будет иная цена. Вот, пожалуйста, эта ниша сформировалась».

У россиян выросли требования к комфортному отдыху, добавила Ломидзе.

«Требования к комфорту, безусловно, выросли. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Увеличилась доля тех, которые, если не в премиальном классе, но, если уж мы отдыхаем, мы хотим отдохнуть хорошо и комфортно. С другой стороны, всё-таки большая часть, если брать по долям, это всё-таки эконом и средний ценовой сегмент. Поэтому, скорее, основная мотивация — мы хотим отдохнуть».

Ранее в АТОР сообщили, что минимум 70-100 тыс. рублей нужно для недельного отдыха летом в России. Деньги уйдут на оплату размещения в отеле или гостинице, развлекательную программу, питание. Затраты на дорогу стоит считать отдельно.