В Чите открыли новый туристический маршрут

Открытие нового пешеходного туристического маршрута "Красная линия" состоялось в Чите. Он посвящен событиями 1939 года на реке Халхин-Гол в Монголии, где прошли бои советской армии с японскими захватчиками, передает корреспондент ТАСС.

Маршрут с пешеходными экскурсиями со звуковым сопровождением подготовили администрация Читы и Забайкальский краеведческий музей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта разработаны два аудиогида, один из них - в Парке Памяти, где расположена братская могила воинов, погибших в боях у реки Халхин-Гол. Второй аудиогид разработан для прогулки по мемориалу трудовой и боевой славы забайкальцев и посвящен Великой Отечественной войне.

"Этот гид переведен на четыре языка: китайский, английский, русский и монгольский. В дальнейшем у нас планируется продолжение проекта "Красная линия", он будет включать еще два подмаршрута. Первый - по центру города, посвященный советскому и трудовому прошлому Читы. Второй - для туристов из Китая, он будет включать пять объектов, которые в 1950 году посещали [основатель Китайской Народной Республики] Мао Цзэдун и [первый министр иностранных дел Китая] Чжоу Эньлай во время визита в Читу", - сообщила ТАСС начальник управления международных связей и туризма администрации Читы Любовь Ожегова.

В открытии туристического маршрута принимали участие две делегации из Монголии, их возглавили губернатор Хэнтийского аймака Дамдинжав Аюурбунь и губернатор Восточного аймака Шухэрт Ел. Также гостями мероприятия стали представители генконсульства Монголии и три делегации из городов Хулун-Буир, Маньчжурия и Эргуна автономного района Внутренняя Монголия в Китае. Они послушали отрывки аудиогида и возложили цветы к мемориалу.

Заместитель директора Забайкальского краевого краеведческого музея Ксения Максименя сообщила ТАСС, что подготовка туристических маршрутов велась с лета прошлого года. Продолжительность подготовленных аудиогидов составляет от 40 до 50 минут.

В Чите уже разработаны несколько туристических маршрутов с аудиогидами: "Багуловая линия" (от названия цветка багульника, который имеет розовый цвет) по основным достопримечательностям в историческом центре города, "Зеленая линия", посвященная старым кварталам и архитектурному наследию столицы Забайкалья, а также "Коричневая линия", связанная с историей декабристов в Чите. На основных точках маршрута установлены стенды с описанием достопримечательностей и QR-кодами, отсканировав которые можно послушать аудиогид.