Задержки рейсов: что известно о работе аэропортов Москвы 9 мая

Аэропорты Москвы 9 мая работают в обычном режиме. Ночью небо над столицей не закрывалось, воздушные гавани принимали и отправляли самолеты. Без задержек не обошлось, но по сравнению с предыдущими днями стресс, можно сказать, минимальный.

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Так, из Внуково с шестичасовым опозданием вылетел рейс VF 276 авиакомпании AJet в Стамбул, на 4,5 часа отодвинули время отправления PC 1581 лоукостера Pegasus в Анталью, а HY 606 Uzbekestan Airlines в Самарканд отложили на 10 часов: с 01:00 до 11:05. На 4 часа позже утром вылетел из Шереметьево рейс B2 16 «Белавиа» в Минск.

Днем из Шереметьево и Внуково с опозданием в несколько часов отправятся лайнеры в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Ереван, Хургаду, Анталью. Последнее направление отличается наибольшим количеством задержек. Например, авиакомпания Turkish Airlines, возобновившая сегодня сообщение между турецкими курортами и Москвой, уже отодвинула вылет на Анталийское побережье трех своих бортов на 1,5–3,5 часа. На 2,5 часа задерживается отправка из Шереметьево самолетов «Аэрофлота» в Ереван и Дубай. Но главное, что рейсы выполняются. И чаще всего отклонения от расписания сегодня уже не превышают 2–3 часов. Часть из них связана с поздним прибытием самолётов.