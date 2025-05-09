Камчатка готова к встрече нового туристического сезона

Камчатка ждет туристов и создала все условия для комфортного отдыха. К открытию туристического сезона на полуострове начали работать новые заведения общепита, гостиничные номера и туристические маршруты.

Камчатка готова встретить туристов в новом туристическом сезоне. Об этом сообщил Минтуризма Камчатского края.

К работе готовы 156 туроператоров, 322 инструктора и 164 экскурсовода. Для комфортного размещения гостей подготовлены 3,4 тысячи номеров в 120 классифицированных местах размещения.

Также на полуострове открылись новые кафе «Восьмое Небо» и рестобар «Мольте», предлагающие уникальные блюда местной кухни.

В ведомстве ожидают, что в этом году Камчатку посетят более 400 тысяч туристов, в том числе гости из Китая.

«Для всех жителей и гостей региона предлагается множество уникальных маршрутов, включая треккинг в горной местности и восхождения на вулканы, сплавы и рыбалку, катание на лыжах, снегоходах, посещение термальных источников», - рассказали в министерстве.

Крым стал самым любимым местом отдыха россиян на майские праздники. Полуостров продемонстрировал существенный скачок в сфере туризма.