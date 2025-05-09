Назван способ попасть на Крымский полуостров, если мост закрыт

Россиянам рассказали, как попасть в Крым, если мост закрыт. Один из маршрутов лежит через новые российские регионы.

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Крым пользуется популярностью у российских туристов. Особенно в условиях, когда отдых в Анапе стал невозможен из-за загрязнения моря и прибрежной зоны мазутом.

Популярный способ добраться до Крыма – проехать по мосту. Однако в последние годы движение по мосту ограничилось, и многие не понимают, как им добраться до полуострова.

Автожурналист Юрий Крамаренко рассказал, что есть множество альтернативных маршрутов. В том числе доехать до Крыма через новые российские регионы, например, Донецкую Народную Республику и Запорожскую область, проезжая либо через, либо мимо Мариуполя и Мелитополя.

Крамаренко отметил, если говорить о безопасности, то поездка через эти регионы не опасней, чем двигаться по Крымскому мосту.

Крым стал самым любимым местом отдыха россиян на майские праздники. Полуостров продемонстрировал существенный скачок в сфере туризма.