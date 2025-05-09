Как изменился спрос на поездки внутри страны на майские праздники

Сервисы бронирований зафиксировали увеличение показателей на треть, сравнивали с данными прошлого года.

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Также востребованы у москвичей Сочи, Краснодар, Казань, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону и Ярославль, уточнили аналитики.

В среднем туристы планировали поездки на трое суток и тратили на аренду 17,7 тыс. рублей, отметили журналисты издания.

В целом по стране бронирование апартаментов и частных домов выросло на 18%. В топ-10 локаций для посуточного съема вошли Москва, Калининград, Сочи, Кисловодск и Волгоград.

Наиболее популярный формат — однокомнатные квартиры и студии.