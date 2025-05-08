Туристы отсудили компенсацию у РЖД за три дня в пекле

РЖД уже много лет позиционирует себя как надежного современного перевозчика, который доставит из точки А в точку Б с максимальным комфортом. Но всегда ли это так? Семье из ХМАО удалось отсудить у компании деньги за отсутствие обещанного комфорта. Подробности в нашей статье.

Закон о защите прав потребителя — не пустой звук. Нужно просто уметь им пользоваться и не стесняться отстаивать эти самые права. Так поступила семья, купившая билеты на юг, а в итоге получившая несколько суток мучений в вагоне, больше напоминавшем грузовой.

Семейная пара с двумя детьми билеты на черноморский курорт приобрела заранее. Вагон должен был быть оснащен биотуалетами и кондиционером. Дорога планировалась на июнь. Старые вагоны из 90-х в летнюю жару нагревались адски, а по мере приближения к югу находиться в них было уже невыносимо. Герои нашей публикации радовались, что им предстоит ехать в поезде с кондиционером.

Уже во время посадки пассажиры увидели, что их ожидают трудности. Кондиционер в вагоне присутствовал, но не работал, а окна попросту не открывались.

Тяжело дышать стало с первых минут. Вентиляции не было, освещение не работало. Туалеты были забиты, - рассказали пассажиры, добавив, что на каждой станции приходилось выходить на улицу.

Электричество исчезло после нескольких километров пути, поэтому не работал титан и не было кипяченой воды.

По словам несчастных запертых в «вагоне для пыток», обращение к начальнику поезда не привело к результату.

Семья терпеть не стала, ведь нарушались их права, как потребителей услуги. Они подали иск на АО «Федеральная пассажирская компания» с требованием компенсировать неудобства.

За дело взялся Роспотребнадзор по Югорску и Советскому району ХМАО. Были предоставлены видео доказательства, а эксперты подтвердили, что права пассажиров были нарушены.

Услуга оказана с грубыми нарушениями. Пассажиры находились в условиях, угрожающих жизни, - считают представители надзорного ведомства.

Суд встал на сторону истца и присудил компании выплатить пассажирам почти 300 тысяч рублей. В сумму 283014 рублей 52 копейки вошла не только компенсация, но и штраф за отказ решить вопрос добровольно, неустойка за просрочку исполнения требований и госпошлина.

В пять раз больше

Вышеописанный случай — не единственный, когда потребители добиваются справедливости.

В Хабаровском крае покупателю удалось отсудить у магазина в пять раз больше денег, чем было потрачено на некачественный товар. А все потому, что он не постеснялся потребовать их у магазина.

Мужчина приобрел электрическую зубную щетку за 18200 рублей. Через несколько месяцев гаджет сломался, а экспертиза установила, что дело в заводском браке. Но вот незадача — стоимость щетки за это время выросла до 37999 рублей.

Покупатель потребовал компенсировать именно эту сумму, а магазин отказал. Уже в суде учли заключение Роспотребнадзора, который напомнил, что покупатель имеет право требовать возмещение разницы в цене за товар ненадлежащего качества.

Покупателю вернули стоимость щетки, 18564 рубля неустойки, 18099 рублей — разницу в цене, еще 18460 рублей за несвоевременное возмещение убытков, 5000 рублей за причиненный моральный вред и целых 36662 рубля в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя.