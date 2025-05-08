Названо самое мистическое место России

Новый ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов рассказал о самом мистическом месте России. «Алтай — это настоящая кузница талантов, где каждый камень пропитан магией и энергией», — заявил менталист в разговоре с изданием NGS22.RU.

Ларионов, который сам родом из города Рубцовск на юге Алтайского края, считает, что сила этой земли передаётся каждому, кто с ней соприкасается.

«Эти места наполняют тебя изнутри, и ты начинаешь действовать, исходя из этого внутреннего света», — считает иллюзионист.

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Особое значение для Ларионова имеет семейная история, ведь его прабабушка была целителем.

«Мне однажды сказали, что через свои фокусы я тоже способен исцелять души, даря им волшебство», — признаётся он.

Менталист также поделился планами по организации духовных туров, которые смогут раскрыть это место с особой энергетикой с необычной стороны: Ларионов мечтает организовать поездки на Алтай, чтобы знакомить людей с местной культурой и шаманизмом.

«Без шаманизма Алтай невозможно представить», — подчеркнул он.

* Запрещён в РФ.