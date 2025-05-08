Туроператоры рассказали о мистических турах в пугающие места России

У российских туроператоров появились интересные предложения для туристов, которые предпочитают привычному отдыху на пляже захватывающие поездки по интересным местам.

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Теперь туристы могут посетить места, окутанные тайнами и легендами. Об этом рассказали в компании YouTravel.me, ссылаясь на данные туристического рынка.

При этом россиянам доступны как бюджетные поездки, стоимость которых начинается от 10 тысяч рублей, так и более дорогие туры с расширенной программой.

Так, за 15 тысяч рублей можно посетить Ладожские шхеры, а за 25 тыс рублей - остров Ольхон на Байкале. Поездка до перевала Дятлова обойдется в 35 тыс рублей. На плато Путорана туристов доставят на вертолете, поэтому тур обойдется в 150 тыс рублей.

Также туристам предлагают экскурсию по квартире Григория Распутина, посещение Юсуповского дворца и другие тематические маршруты.

Эксперты отмечают, что такими путешествиями чаще всего интересуются молодёжь и люди среднего возраста, увлечённые мистикой.

Ранее сообщалось, могут ли туристы, столкнувшиеся с задержкой рейса, рассчитывать на продление туров. Также были названы города, где не рады туристам.