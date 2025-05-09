Как Вологодчина собирается стать центром круизного туризма

Круизный туризм на Вологодчине бьет рекорды: за последние годы число путешественников удвоилось. В 2026 году регион запустит экологичные речные трамвайчики, чтобы сделать туры ещё комфортнее.

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Вологодская область становится магнитом для любителей речных круизов. Регион стремительно наращивает обороты в этой сфере: за пять лет спрос на водные путешествия вырос вдвое. Особенно заметен интерес со стороны молодежи и семей с детьми, что подтверждает тренд на познавательный отдых. Только в 2024 году причалы Вологодчины приняли почти 92 000 гостей, желающих увидеть местные достопримечательности.

«Наш край обладает огромным потенциалом для развития речных маршрутов, — подчеркивает министр туризма Светлана Пахнина. — Мы создаем новые точки притяжения, чтобы впечатления туристов были яркими и комфортными».

Один из ключевых шагов — запуск в 2026 году экологичных речных трамваев в Вологде и Череповце. Инновационный транспорт, финансируемый местными властями, не только разнообразит экскурсии, но и улучшит сервис для путешественников, пишет vologda-oblast.ru.

Этот проект откроет доступ к живописным локациям, усилит туристический поток и модернизирует инфраструктуру, поддерживая цели нацпроекта «Туризм и гостеприимство».