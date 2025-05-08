Министр рассказал о турпотоке в Новосибирск

По итогам прошлого летнего сезона в Новосибирскую область прибыло 3,3 млн человек. В текущем сезоне ожидается на 5% больше. Об этом «ФедералПресс» рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

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«Большой популярностью у новосибирцев и гостей области пользуются Обское водохранилище. За счет увеличения предложения на рынке туристических услуг регион рассчитывает увеличить турпоток не менее чем на 5% в 2025 году», – уточнил министр в ответ на запрос редакции.

В ведомстве пояснили, что в 2025 году в Новосибирской области ожидается открытие 16 благоустроенных пляжей, среди которых наиболее популярные: «Центральный пляж Академгородка», «Звезда», парк на камнях, парк пляж отеля «Хвоя» и другие.

Также в летний период доступны сезонные пляжные активности.

Напомним, в Иркутскую область в 2025 году нагрянут 2 миллиона туристов.