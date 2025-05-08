Туристов в Анапе предупредили о работе спецтехники на берегу

В Анапе и Темрюкском районе продолжают действовать ограничения на посещение пляжей после недавнего разлива мазута. Для информирования отдыхающих по прибрежной зоне курсируют автомобили с громкоговорителями, которые предупреждают граждан об опасности купания.

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Патрулирование организовано по двум направлениям: от Центрального пляжа до села Витязево, а также вдоль береговой линии станицы Благовещенской. На закрытых зонах установлены щиты с запретами на купание, а также баннеры, разъясняющие причины ограничений, прокомментировали в оперштабе Кубани.

Всего под временный запрет попали 150 пляжей: 141 в Анапе и 9 — в Темрюкском районе. Ограничения останутся в силе до полной очистки побережья и официального разрешения от Роспотребнадзора.

Напомним, туроператоры высказались об альтернативе Анапе.