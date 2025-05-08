Десять городов-героев, где должен побывать каждый

Жители этих мест проявили героизм и мужество в борьбе с захватчиками в период Великой Отечественной войны.

© Чемпионат.com

В декабре 1942 года в передовице газеты «Правда» впервые появилось понятие «город-герой». Статья была посвящена важному решению советского правительства. Вышел указ президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за героическую оборону четырёх городов – Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя.

1 мая 1945 года термин «город-герой» прозвучал в приказе Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина. И в дополнение к нему было чётко сказано, что 1 мая нужно произвести салют 20 артиллерийскими залпами в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе, а также во всех союзных республиках.

8 мая 1965 года уже на государственном уровне почётное звание «город-герой» было закреплено решением Президиума Верховного Совета СССР. И, согласно закону, города удостоились почётного звания «город-герой», ордена Ленина, медали «Золотая звезда» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

Массовый героизм и мужество в защите Родины, проявленные в борьбе с врагом, дали этим городам статус «города-героя».

Москва

Почти семь месяцев столица отражала натиск врага. 38 гитлеровских дивизий рвались к Москве, надеясь на быстрый успех. Осень 1941 года была особенно тяжёлой и трагической, и всего 25 км отделяли фашистов от окраин столицы. Линия фронта почти вплотную приблизилась к городу.

Никто из защитников Москвы не дрогнул: 12 дивизий из добровольцев, 50 тыс. краснофлотцев из семи морских бригад, народные ополченцы наряду с частями регулярной Советской Армии вели кровопролитные бои с врагом на каждом клочке земли. И 8 января 1942 года в результате общего наступления фашистские войска были отброшены.

В честь этого исторического события 9 мая 1977 года был открыт обелиск «Москва – город-герой» – величественный монумент, напоминающий нам о подвиге её защитников.

Ленинград (Санкт-Петербург)

Город вечной скорби, печали, который всегда будет символом стойкости, мужества и самоотверженности советских людей. Блокада Ленинграда длилась 872 дня, и только 27 января 1944 года измученные, истощённые жители, уцелевшие от беспрерывных бомбёжек, могли спокойно ходить по его улицам и чувствовать себя свободными от постоянных мук и страданий.

Сегодня хорошо известно, что героическая оборона города велась с многоликим врагом. На землю Ленинграда спешили ступить победителями немцы, финны, испанцы из пресловутой Голубой дивизии, итальянцы – и даже добровольцы из Северной Африки. Но город на Неве держался из последних сил, каждый день теряя бойцов, мирных жителей.

6 мая 1943 года по решению Ленгорисполкома была создана городская Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Её возглавил Алексей Кузнецов. Было установлено, что в блокаду от обстрела и бомбёжек погибли 16 747 человек, ранены – 33 782, от голода умерли 632 253 жителя.

На монументе героическим защитникам Ленинграда, установленном на площади Победы 9 мая 1975 года, отлиты слова из бронзы: «О камни! Будьте стойкими, как люди!».

Севастополь

Битва за Севастополь началась 30 октября 1941 года. Более 200 тыс. немецких солдат, 450 танков, 600 самолётов и 2000 артиллерийских расчётов – эта армада обрушилась на гарнизон из 20 000 защитников.

На стороне гитлеровских войск выступили Италия и Румыния, которые, как выяснится позже, по зверствам, учинённым на советской земле, нисколько не уступали своим «хозяевам». Немецкие генералы рассчитывали на блицкриг и были уверены, что возьмут город в кратчайшие сроки.

Однако, вопреки желаниям врага, Севастополь мужественно оборонялся 250 дней под непрерывным обстрелом и атаками фашистских войск. Город был почти полностью разрушен, но даже его руины наводили страх на захватчиков. В битве за Севастополь участвовал каждый житель, изумляя врагов своей отвагой и силой духа.

Символично, что советская армия вернётся в этот город и освободит его от нацистов 9 мая 1944 года – за год до Великой Победы над фашистской Германией.

3 ноября 1977 года в Севастополе, на Хрустальном мысе, был открыт обелиск, посвящённый защитникам города-героя. Штык и парус, соединённые между собой, представляли главную композицию монумента.

Смоленск

Фашистские бомбы падали на город уже через два часа после начала войны. И в середине июля 1941 года враг стоял у ворот Смоленска. Две недели длилось неравное сражение: войска вермахта столкнулись с небывалым сопротивлением.

После «лёгкой прогулки» по Европе, где страны сдавались без боя на милость победителя в считаные дни, небольшой Смоленск показался немцам настоящим адом. Наши солдаты дали мощный отпор врагу в условиях оккупации, которая длилась 26 месяцев.

Взбешённые первыми неудачами фашисты сравняли Смоленск с землёй, начались массовые расстрелы гражданского населения. 25 сентября 1943 года город был освобождён от захватчиков.

После окончания войны в Смоленске установили Вечный огонь. Специальный факел с его частицей нёс Герой Советского Союза Михаил Егоров, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. 8 мая 2015 года в городе-герое был открыт «Памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска».

Сталинград (Волгоград)

По уточнённым данным, первый бой, предваряющий грандиозную Сталинградскую битву с фашистскими войсками, состоялся 16 июля 1942 года у хутора Морозов в Ростовской области. Кровопролитное сражение длилось 200 дней. И позднее было подсчитано, что средний срок жизни воевавшего солдата составлял не более 15 минут.

Защитники Сталинграда проявляли чудеса храбрости и несгибаемого мужества. Вначале немцы едва не захватили город, заняв семь его районов из восьми. Но вскоре наступление вражеских войск захлебнулось, столкнувшись с небывалым сопротивлением советской армии и народных ополченцев.

Знаменитый Сталинградский тракторный завод под непрерывным огнём противника продолжал выпускать танки Т-34. Защитники города бились насмерть за каждый дом, за каждую пядь родной земли. И ближе к зиме в Сталинградской битве наступил перелом: враг выдохся и был деморализован.

2 февраля 1943 года немецкая армия капитулировала. Сталинградская битва имела огромное историческое значение для всего мира: это был важный шаг к всеобщей победе над фашизмом. 15 октября 1967 года на Мамаевом кургане был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

Керчь

В ноябре 1941 года Керчь была захвачена немецкой армией. Но это был временный успех врага. 30 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции войска 51-й армии освободили город.

Обозлённые неудачами гитлеровцы стянули к Керчи огромные силы, вражеские самолёты господствовали в небе, и за несколько дней непрерывных бомбёжек, артобстрелов бо́льшая часть города была разрушена. Линия фронта проходила через улицы и площадь Керчи. Каждый дом превратился в крепость, и фашисты везде сталкивались с сопротивлением защитников города, которые ценой своей жизни отстаивали родную землю.

Подвиг Аджимушкайского гарнизона, состоявшего из 13 тыс. солдат из части полковника Ягунова и жителей Керчи, – одна из героических и трагических страниц, вошедших в историю Великой Отечественной войны. Подземный город в обширных каменоломнях наводил ужас на фашистов и в течение 170 дней держал оборону. 11 апреля 1944 года Керчь была освобождена от захватчиков.

8 августа 1944 года на горе Митридат был открыт Обелиск Славы. 14 сентября 1973 года Керчи было присвоено звание «город-герой».

Новороссийск

Порт на Чёрном море в годы войны называли «Морским Сталинградом». 11 сентября после ожесточённых боёв немецкие и румынские части захватили более половины Новороссийска. Но далее враг не продвинулся.

Фашистам не удалось захватить порт, который работал бесперебойно, и, несмотря на постоянные бомбардировки, снабжал фронт самым необходимым. На окраинах города бойцы держали стойкую оборону, проявляя массовый героизм.

Зимой 1943 года советское командование приняло решение подготовить десантную операцию, чтобы освободить Новороссийск. Морские пехотинцы во главе с Цезарем Куниковым, казалось бы, сделали невозможное: они закрепились на узкой полоске берега длиной в 4 км. И 225 дней отбивали натиск врага. Плацдарм «Малая земля» сыграл решающую роль при наступлении советских войск. И 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобождён от захватчиков.

16 сентября 1982 года в городе был открыт мемориал «Малая земля», посвящённый героям Великой Отечественной войны.

Тула

Оборона города длилась 45 дней, и все попытки гитлеровцев захватить его с ходу, без потерь закончились полным крахом. 30 октября 1941 года две танковые дивизии двинулись на город. Немцы надеялись, что стальной кулак из сотни боевых машин раздавит укрепительную линию города.

Однако в первый же день защитники Тулы подбили 38 вражеских танков и уничтожили до 500 солдат и офицеров вермахта. И можно с полной уверенностью сказать, что не сдавшийся врагу город сорвал планы фашистов войти в Москву с восточного направления. 31 декабря 1941 года Тула была освобождена от захватчиков.

7 декабря 1976 года Туле присвоили звание «Город-герой». 8 мая 2015 года в торжественной обстановке был открыт мемориальный комплекс, посвящённый защитникам города.

Мурманск

Главный северный порт имел огромное значение для страны. И фашисты грозились захватить его за три дня. Стоит заметить, что именно под Мурманском красноармейцы остановили немецкую армию, которая находилась в 100 км от города. И берег реки Западная Лица, где застряли фашистские войска, в годы войны назовут «Дoлиной смерти».

Наряду с частями регулярной армии насмерть с врагом билась полярная дивизия. Она была сформирована из рыбаков, грузчиков, рабочих и даже уголовников, пожелавших искупить свои грехи на фронте. Немцы как огня боялись встречи с советскими «дикарями», которые нехватку боевого опыта восполняли беспримерным мужеством и самоотверженностью.

За три года осады Мурманска фашисты не продвинулись ни на шаг. И сейчас доподлинно известно, что советские войска на Кольском полуострове впервые сорвали немецкий блицкриг. Мурманск был освобожден 7 октября 1944 года.

19 октября 1974 года на сопке Зелёный Мыс был открыт мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Брест

Город находится на территории Беларуси, а Брестская крепость стала символом героизма и мужества. Уже на следующий день объявления войны она приняла на себя удар немецких войск.

Малочисленный по сравнению с вражеской армадой гарнизон 23 дня вёл кровопролитные бои. Неприступная крепость вызывала ярость немецких генералов: горстка защитников до последнего патрона отбивалась от превосходящего противника, вселяя в него страх.

Позже на стене Брестской крепости обнаружат написанные одним из бойцов слова: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!». Надпись была сделана 20 июля 1941 года.

25 сентября 1971 года в Бресте был открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой».