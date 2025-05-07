Минтранс потребовал от авиакомпаний не завышать цены на билеты

Министерство транспорта России разработало комплекс рекомендаций для авиаперевозчиков и аэропортов, направленных на предотвращение сбоев в работе воздушного транспорта на фоне сложившейся в последние дни ситуации. Особый акцент сделан на необходимости сдерживания роста тарифов, чтобы авиаперелеты оставались доступными для граждан.

Ведомство призвало участников рынка пересмотреть подходы к ценообразованию, избегая резкого повышения стоимости билетов в периоды повышенного спроса. Одновременно авиакомпаниям и аэропортам поручено создать резервные мощности – от дополнительного персонала до запасного парка воздушных судов, способных оперативно заменить вышедшие из строя лайнеры.

Отдельное внимание уделено работе с пассажирами. Минтранс потребовал от перевозчиков обеспечить бесперебойную работу справочных служб и своевременно информировать клиентов обо всех изменениях в расписании рейсов.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин в особом порядке напомнил авиакомпаниям о необходимости строгого соблюдения Федеральных авиационных правил. Речь идет о гарантированном обеспечении пассажиров питанием и напитками при задержках, организации проживания в гостиницах, если требуется, а также о недопустимости удержания людей на борту самолета в ожидании открытия аэропорта.

«Ситуации, когда пассажиры часами находятся в салоне воздушного судна без возможности покинуть борт, абсолютно недопустимы. Перевозчики обязаны разработать четкие алгоритмы действий в таких случаях», – заявил Потешкин.

Эти меры должны стабилизировать ситуацию в отрасли и предотвратить массовые нарушения прав пассажиров при возникновении нештатных ситуаций.