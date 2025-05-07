Опубликован путеводитель по популярным туристическим городам

Циан, платформа для поиска недвижимости в России, выпустил цифровой путеводитель по 10 самым популярным туристическим городам страны. Гайд доступен на всех платформах.

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При создании гайда было опрошено более 120 человек, в том числе сотрудники, хосты и пользователи Циана. Все они поделились советами о том, какие достопримечательности стоит посетить, где вкусно поесть и какие сувениры увезти домой из поездки. Сейчас гайд охватывает 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи и Владивосток. Список городов и рекомендаций со временем будет расширяться.

Комментирует Юлия Зыкова, руководитель направления «Посуточная аренда», Циан.Посуточно: