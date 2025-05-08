Автоэксперт рассказал, как избежать пробок в Москву после майских

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT рассказал, как избежать пробок во время возвращения в Москву с дачи после длинных праздничных выходных.

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«Основное время, когда люди начнут массово возвращаться со своих дач, — это обед воскресенья. И пиковое время наступит в 17:00, 18:00 и 19:00», — рассказал он.

По его словам, многие люди готовы ради своих загородных дел идти на жертву и возвращаться обратно в Москву, проведя в дороге три часа и более.

«А те, кто хочет спастись от этого, могут выбрать выезд обратно ранним утром воскресенья. Легче будет и выехав обратно после 23:00 или уже фактически в ночь на понедельник», — продолжил эксперт.

При этом утром понедельника ситуация на загородных трассах тоже не будет однозначной, заметил он.

«Если в понедельник выехать после 07:00 — скорее всего, вы попадёте в тяжелейшую пробку. Поэтому выбираем 06:00, а в идеале — пять утра для выезда», — подытожил он.

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