Автоэксперт рассказал, как избежать пробок в Москву после майских

Автоэксперт назвал время выезда с дачи в город, чтобы не попасть в пробки
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT рассказал, как избежать пробок во время возвращения в Москву с дачи после длинных праздничных выходных.
«Основное время, когда люди начнут массово возвращаться со своих дач, — это обед воскресенья. И пиковое время наступит в 17:00, 18:00 и 19:00», — рассказал он.
По его словам, многие люди готовы ради своих загородных дел идти на жертву и возвращаться обратно в Москву, проведя в дороге три часа и более.
«А те, кто хочет спастись от этого, могут выбрать выезд обратно ранним утром воскресенья. Легче будет и выехав обратно после 23:00 или уже фактически в ночь на понедельник», — продолжил эксперт.
При этом утром понедельника ситуация на загородных трассах тоже не будет однозначной, заметил он.
«Если в понедельник выехать после 07:00 — скорее всего, вы попадёте в тяжелейшую пробку. Поэтому выбираем 06:00, а в идеале — пять утра для выезда», — подытожил он.
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