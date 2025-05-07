Как будут развивать крымский курорт «Золотые пески»

Мастер-план развития рекреационного проекта "Золотые пески России" в Евпатории представили на совещании под председательством замминистра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова. При расчете капитальных затрат на реализацию инвестиции увеличились вдвое и превысили 120 млрд рублей, сообщили в ГК "Монолит", который является ключевым инвестором проекта.

"Важную часть мастер-плана курорта представляет собой детализированная финансово-экономическая модель проекта, которая состоит из объема капиталовложений, стоимости строительства объектов, графика освоения инвестиций, затрат на объекты якорной инфраструктуры, а также финансовую модель управляющей компании. При расчете капитальных затрат на реализацию курорта была зафиксирована значительная динамика: сумма инвестиционных вложений возросла в два раза и превысила впечатляющие 120 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

На территории курорта также разместят инфраструктуру, доступную для всех туристов и жителей полуострова: акватермальный комплекс с аквапарком, эноцентр, крупный экспоцентр с конференц-холлом, лунапарк. Для активного отдыха предусмотрят спортивные площадки. Проект предполагает создание 17 отельных комплексов категорий три, четыре и пять звезд на шесть тыс. номеров. Планируется, что средняя годовая загрузка отельных комплектов составит не менее 70%.

"При разработке курорта предусмотрено создание необходимой социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети для повышения транспортной доступности. Также планируется построить сети газоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Новые возможности позволят курорту одновременно принимать более 20 тыс. гостей, что обеспечит высокий уровень комфорта и полностью удовлетворит потребности в ресурсах городских сетей Евпатории", - отметил генеральный директор "Монолит" Якуб Асанов.

Круглогодичный морской курорт "Золотые пески" - самый масштабный инвестиционный проект Крыма, который создается на территории полуострова по поручению президента России Владимира Путина.