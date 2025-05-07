Путешествие в Волгоград в 2025 году: сколько стоит и на чем сэкономить

Волгоград, раньше называвшийся Сталинград, прославился на весь мир как город-победитель. И сейчас это самое главное и масштабное место, где можно познакомиться с историей Великой Отечественной войны и узнать больше о Сталинградской битве. Разобрали вместе с местными жителями, куда сходить в Волгограде, что попробовать, где разместиться и как сэкономить во время поездки.

Как добраться до Волгограда

На самолете. Из Москвы до Волгограда ежедневно летает 7–8 рейсов (авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7). Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи руб. без багажа, средняя цена с багажом — 7–9 тысяч руб. Время в пути составляет 2 часа.

Из Санкт-Петербурга до Волгограда регулярно летают авиакомпании «Победа» и «Россия», всего два рейса в день. Стоимость билетов начинается от 4 тысяч руб. без багажа, средняя цена с багажом — 8–11 тысяч руб. Время в пути составляет 2,5 часа.

Аэропорт находится в 24 км от города, до центра можно доехать тремя способами:

На такси за 500–800 руб.

На электричке за 46 руб. Электричка ходит редко — около 4–5 раз в день, время в пути составляет чуть дольше получаса.

На автобусе N 6 за 32 руб. наличными или 30 руб. при оплате банковской картой. Автобус отправляется регулярно каждые 15–20 минут, время в пути на автобусе составляет около 45 минут.

На поезде. Из Москвы до Волгограда регулярно курсируют два поезда — первый и пятнадцатый. Первый фирменный, с более современными вагонами, в плацкарте есть даже душ и откидной пеленальный столик. Билет на этот поезд обойдется в 4,5–5,5 тысячи руб. за плацкарт и 4,6–7,5 тысячи руб. за купе. Пятнадцатый поезд более дешевый — билеты на него стоят около 3 тысяч руб. за плацкарт и 3,5–6 тысяч руб. за купе. Дорога до Волгограда на поезде занимает 18–20 часов.

Еще есть один поезд из Санкт-Петербурга, он ходит через день, стоит около 4,5 тысяч за плацкарт и 5–8 тысяч руб. за купе, идет через Москву, в пути 1 день и 8 часов.

На автобусе. Из Москвы в Волгоград отправляется около 15–16 рейсов в день. Автобусы отправляются от автостанции Котельники, от автовокзала Саларьево или от автовокзала Красногвардейский, стоимость начинается от 3200 руб., время в пути около 15 часов.

На автомобиле. Можно добраться по трассе Р22 «Каспий» (раньше эта дорога называлась М6). Это бесплатная трасса, если ехать быстро без остановок можно добраться за 11–12 часов (расстояние — 980 км), в комфортном режиме — около 16–17 часов. Второй вариант — ехать по трассе М4, это более комфортная дорога, но почти вся платная.

Сколько стоит страховка для путешествия по России

Базовая страховка путешественника для поездки по России для одного человека в возрасте 30 лет на десять дней будет стоить от 750 рублей. Обратите внимание: если вы планируете кататься на лыжах, то в полис должна входить опция «Активный отдых», иначе при травме страховая компания откажет в выплате. Иногда эта опция входит в страховку по умолчанию, но чаще всего ее подключают дополнительно.

«В путешествиях по России можно застраховаться от отмены поездки, такое страхование с каждым годом набирает все большую популярность. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника. Такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор. При оформлении страховки от невыезда нужно внимательно смотреть, какие именно риски она покрывает, поскольку перечень страховых случаев может сильно варьироваться и затрагивать как одного путешественника, так и его близких родственников», — добавляет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Что посмотреть в Волгограде

Первое, куда стоит отправиться путешественнику, впервые приехавшему в Волгоград — это, конечно же, Мамаев курган. Главный монумент «Родина-мать зовет!» виден из нескольких районов города.

Если вы готовы много ходить, то лучше начинать осмотр со стороны первой продольной (на карте вы не увидите эту улицу, но все волгоградцы делят город на первую, вторую, третью и нулевую продольные — это три длинные и одна короткая дороги вдоль Волги, состоящие из разных улиц; первая продольная в районе Мамаева кургана — это Проспект Ленина). Именно от первой продольной Мамаев курган представлен во всем своем величии, как на фото с открыток. Чтобы дойти до монумента «Родина-мать зовет!», нужно преодолеть 200 ступеней — именно столько дней длилась Сталинградская битва.

Если вам тяжело подниматься по ступенькам или вы путешествуете с маленькими детьми в колясках, то удобнее подъехать к Мамаеву кургану со второй продольной (по карте это улица Рокоссовского) — так вы попадете сразу наверх.

Вход на Мамаев курган, как и осмотр всех достопримечательностей мемориального комплекса, бесплатный. Стоимость экскурсии на официальном сайте «Сталинградская битва» — 2500 рублей для группы от 1 до 5 человек или 500 рублей за человека для группы от 6 человек.

После Мамаева кургана можно отправиться в музей-панораму «Сталинградская битва». Билет в музей стоит 400 рублей взрослый и 200 рублей льготный, групповая экскурсия — 300 рублей (за человека). Рядом с панорамой есть впечатляющее сооружение — мельница Гергарда, которую оставили разрушенной, как память о войне. Мельницу, а также танки, пушки и другую военную технику возле панорамы, можно посмотреть бесплатно.

От Мамаева кургана до панорамы «Сталинградская битва» можно добраться на скоростном подземном трамвае. Это уникальный транспорт, которого больше нет ни в одном российском городе. Часть пути трамвай едет по земле, а потом спускается в тоннель и едет, как метро. И всю красоту огоньков в тоннеле можно увидеть через лобовое стекло — это настоящий аттракцион для туристов. Стоимость билета на подземный скоростной трамвай — 35 руб.

Рекомендации от местной жительницы Ирины Обуденковой

В нашем городе очень красивая набережная. Обязательно пройдитесь по Аллее Героев и прогуляйтесь вдоль Волги — за последние годы набережная сильно преобразилась, появился новый Амфитеатр, где проходят концерты, а Царицынская пойма превратилась в прекрасный парк с развлечениями для детей и красивой пешеходной зоной.

Еще можно съездить в Сарепту — это старинное немецкое поселение на окраине Волгограда. Из центра туда добираться около часа, зато попадаешь в атмосферу 18–19 века. Можно заглянуть в лютеранскую кирху, посетить немецкую библиотеку и дом сарептского аптекаря, спуститься в подвал 18 века, узнать больше о переселенцах из Гернгута или даже попасть на концерт органной музыки. Стоимость обзорной экскурсии — от 350 рублей, билет на концерт органной музыки — от 500 рублей.

Не все знают, что до Сталинграда наш город назывался Царицын. Старинных купеческих домов тех времен, конечно, осталось довольно мало, но если вам интересна довоенная история города, стоит прогуляться по улице Академической в Ворошиловском районе и по улице Ким в Центральном районе. Очень хорошие экскурсии на эту тему проводит местный краевед Роман Шкода.

Неочевидные локации от местной жительницы Екатерины Вопиловой

Если выбирать места, которых обычно нет в путеводителях, при этом волгоградцы их очень любят, то это планетарий на улице Мира и Ботанический сад Педагогического университета.

Волгоградский планетарий объединяет под своим куполом любителей звезд и космических просторов. Чтобы дойти до планетария, можно пройтись по уютной улице Мира — одной из первых улиц, восстановленных после войны. В планетарии можно узнать много интересного про космос под звездным куполом с видами города, понаблюдать в обсерватории Луну, Солнце, планеты и созвездия. А еще здесь работает научно-познавательный клуб для взрослых и юных любителей астрономии. Стоимость полнокупольной программы — от 450 руб., вечерние наблюдения в обсерватории — 1000 руб.

Ботанический сад Волгоградского государственного педагогического университета находится прямо в центре города. В коллекции университета более 1500 видов растений, включая экзотические и морозоустойчивые. Посетить это зеленое пространство возможно с мая по октябрь, только по будням, вход бесплатный. Идеально, если хочется насладиться красотой природы прямо посреди шумного города.

Где поесть в Волгограде

В Волгограде обязательно стоит попробовать местную речную рыбу — ее тут умеют готовить так, что оценят даже настоящие гурманы.

Рекомендации от Екатерины Вопиловой

Чтобы по-настоящему оценить местную кухню, сходите в ресторан «Река». Здесь можно попробовать такие необычные блюда, как паштет из жареных карасей или донскую уху с осетром. Днем здесь можно провести деловую встречу, а вечером — организовать романтический ужин. Отсюда открывается красивый вид на Волгу, а по вечерам можно насладиться живой музыкой. Средний чек в ресторане — 1700–3000 рублей.

Для выходов всей семьей лично мне нравится ресторан «Органза». Здесь есть небольшая игровая, вкусные блюда, много цветов, как будто ты в саду, и очень красивый вид на Волгу. Горячее блюдо из основного меню обойдется 650–1300 рублей, супы — 350–700 рублей, салаты — 500–700 рублей.

Одно из самых атмосферных мест в городе — это «Книжный», который находится в здании Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького. Это очень уютное пространство, объединяющее любителей литературы и кофе. Здесь можно почитать или купить книгу (у ребят отличная подборка как для взрослых, так и для детей) или же выпить чашечку вкуснейшего кофе с ароматным вишневым пирогом, наслаждаясь этим дружелюбным и теплым местом.

Рекомендация от Ирины Обуденковой

Мне очень нравится кафе-кондитерская «Гретель» на улице Советская — это уютное место с невероятно вкусными десертами. Сюда можно приходить и с детьми — здесь часто устраивают кулинарные и анимационные шоу. Средний чек в кафе — 600–700 рублей.

Еще хорошее место — это ресторан Cascade на Чуйкова. Это армянская кухня, здесь можно попробовать традиционные супы лобачаш или яхни, а также мясные блюда на мангале. Супы обойдутся в 500–600 рублей, салаты — 500–700 рублей, горячее блюдо — 600–1200 рублей.

Любителям европейской кухни может понравиться ресторан KLЮКVA на улице Советская. Здесь есть детская комната, а по вечерам в выходные можно послушать живую музыку. Средний чек — 2 тысячи рублей.

Где остановиться в Волгограде

В Волгограде есть отели разного уровня и класса: самая дорогая и известная гостиница — «Волгоград» в самом центре города (стоимость номера начинается от 9 тыс. руб. за ночь). Среди четырехзвездочных отелей: сетевые Hilton Garden Inn (от 6 тыс. руб. за ночь) и Hampton by Hilton (от 7,5 тыс. руб.), Cosmos (от 5,5 тыс. руб. за ночь), «Интурист» (от 5,5 тыс. руб. за ночь), «Старый Сталинград» (от 5 тыс. руб. за ночь), Estel (от 3,5 тыс. руб. за ночь).

Проживание в трехзвездочных отелях обойдется около 3,5–5 тыс. руб. за ночь, в двухзвездочных — от 2 тыс. руб., в хостелах — от 1500 руб. за ночь.

Стоимость аренды квартиры посуточно в центре города начинается от 1500 руб., но лучше ориентироваться на 3–4 тыс. руб. за современные чистые апартаменты. Квартиры не в центре можно найти от 800 руб. в сутки.

Самый дорогой, но и самый удобный для туристов район для съема жилья — Центральный. Также хорошим районом считается Ворошиловский (близко до центра, есть красивые парки и здесь больше всего сохранилась довоенная Царицынская архитектура). Если ваша главная цель — Мамаев курган и история Сталинградской битвы, то можно подобрать жилье в Краснооктябрьском районе. Этот район больше всего пострадал во время Великой Отечественной войны, и теперь почти каждая улица здесь названа именем сталинградского героя или генерала, а недалеко от Волги сохранился уникальный памятник — Остров Людникова — разрушенное во времена войны здание, сыгравшее важную роль в истории Сталинградской битвы, которое решили не восстанавливать и оставили как память о тех страшных событиях.

Сколько стоит отдых в Волгограде: считаем

Посчитали, во сколько обойдется пятидневное путешествие в Волгоград для одного человека.

Категория Диапазон цен (руб.) Средняя сумма (руб.)

Проезд (Москва - Волгоград) 3500–9000 (авиабилет с багажом) 6250

Трансфер из аэропорта 30–800 415

Проживание (5 ночей) 1500–9000 за ночь 5000 × 5 = 25 000

Страховка (10 дней) от 750 750

Экскурсии / музеи

Мамаев курган (гид) 500–2500 1500

Музей «Сталинградская битва» 200–700 400

Сарепта экскурсия + концерт 350 + 500 850

Планетарий 450–1000 725

Транспорт по городу (в среднем) ~35 руб./поездка × 2/день × 5 дней 350

Питание (5 дней) 600–3000 в день 1800 × 5 = 9000

Итого:

Расходы Сумма (руб.)

Проезд (авиабилет туда-обратно) 6250 × 2 = 12 500

Трансфер 415

Проживание 25 000

Страховка 750

Экскурсии и музеи 1500 + 400 + 850 + 725 = 3475

Транспорт 350

Питание 9000

Общий чек за 5 дней 51 990 руб.

Средний чек за 5-дневное путешествие в Волгоград составит около 52 000 рублей на одного человека при комфортном уровне поездки. При выборе более бюджетного варианта проживания, питания и транспорта можно снизить сумму примерно до 35 000–40 000 рублей.