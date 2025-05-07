65-летний житель Якутии рассказал о пешем путешествии до Байкала

Турист из Якутии ежегодно отправляется в пешее путешествие из Тынды до Байкала. 65-летний мужчина преодолевает расстояние почти в 2 000 километров, которое на автомобиле можно проехать за пару дней.

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У Александра Спиридоновича уходит на это несколько месяцев.

«В гостинице несколько дней набираюсь сил, всё покупаю. На Байкале отдыхаю, летом рыбачу. Спасибо дорожникам, постоянно мне помогают», – поделился Александр Спиридонович.

Все самое необходимое путешественник возит на тележке или санях.

По словам Александра Спиридоновича, ему часто помогают федеральные дорожники Забайкалья. Угощают горячим чаем, подвозят до места отдыха.

Ранее путешественник Максим Лозунов рассказал, какие города не стоит посещать, поскольку местное население относится к туристам враждебно. Также в «Авиасейлс» рассказали, какие направления популярны у россиян, желающих отдохнуть за рубежом.