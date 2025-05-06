На Кубани ограничили посещение 150 пляжей

Посещение 150 пляжей, которые не соответствуют санитарным нормам в связи с разливом мазута, ограничили в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей. В то же время прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе, по данным ведомства, безопасны для организации летнего курортного отдыха.

"В Анапе и Темрюкском районе на 150 пляжах, которые пострадали от разлива мазута, установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен. <...> В связи с тем, что на всех этих участках идут механизированные работы по очистке пляжей от мазута, на территорию закрытых пляжей ограничен доступ для посещения, запрещен также проезд на любом транспорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут действовать до завершения очистки пляжей, до их полного соответствия санитарным нормам.