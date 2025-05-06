Когда планируется открытие купального сезона на Азовском море

Азовское море у побережья Краснодарского края резко потеплело — в Ейске температура воды достигла +20 градусов. За сутки море прогрелось сразу на два градуса, что стало приятной новостью для туристов и местных жителей.

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По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, утром 6 мая самое теплое море региона было в Ейске. В Приморско-Ахтарске вода на два градуса холоднее, а в Темрюке — около +15 градусов.

Для сравнения, температура Черного моря пока далека от комфортной для купания: +14 градусов зафиксировано в Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, открытие купального сезона на черноморских курортах ожидается в начале июня, когда вода прогреется до +22.

Тем временем погода на Кубани обещает быть переменчивой. Уже 8 мая температура воздуха снизится до +21 градуса, а на следующий день вновь начнет расти.

Напомним, погодные аномалии предсказали синоптики летом 2025 года на Кубани.