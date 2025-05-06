Как петербуржцы оценивают идеальный отпуск

Жители Санкт-Петербурга в этом году планируют выделить на отдых в среднем 62 тысячи рублей на человека. Однако, по результатам исследования, проведённого SuperJob, идеальный отпуск для петербуржцев обойдётся в 200 тысяч рублей на одного человека.

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Согласно данным опроса, средняя сумма, которую россияне готовы потратить на недельный отдых, составляет 52 тысячи рублей, тогда как стоимость идеального отпуска оценена в 190 тысяч. За год фактические расходы на отдых увеличились на 4%, а предполагаемая сумма для идеального отдыха возросла на 9%.

Ожидания по расходам также различаются в зависимости от пола. Мужчины планируют потратить на поездку в среднем 56 тысяч рублей, в то время как женщины — 49 тысяч рублей. Что касается идеального отпуска, то мужчины готовы потратить на него 220 тысяч рублей, а женщины — 170 тысяч.

Возраст также оказывает влияние на финансовые планы. Молодёжь до 35 лет готова выделить на отдых около 55 тысяч рублей, тогда как люди старше 45 лет рассчитывают на 50 тысяч рублей. Наибольшие ожидания от идеального отпуска продемонстрировала группа респондентов в возрасте от 35 до 45 лет, сообщает Gazeta.SPb.

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