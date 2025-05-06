Количество мест в гостиницах и санаториях Пятигорска увеличат

Количество мест размещения в ставропольском Пятигорске за пять лет может увеличиться на 3—3,5 тысячи. В городе-курорте продолжаются строительство и реконструкция гостиниц и санаториев.

«На сегодняшний момент большая проблема в свободных местах размещения. Поэтому наша задача и тот план, который мы себе ставили, — до 2030 года нарастить на более чем три — три с половиной тысячи койко-мест в нашем городе путем строительства новых санаториев, новых гостиниц», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По его словам, часть проектов уже находится в работе. В частности, строится санаторий «Горный бриллиант» на месте старого мясокомбината, завершается строительство гостиницы «Родина», идет строительство гостиницы Aquila, прорабатывается вопрос о строительстве гостиничного комплекса «Азимут».

Ворошилов уточнил, что среди первых объектов будет сдан комплекс гостиницы «Родина» — проект планируют завершить в конце года. Сдача «Горного бриллианта» предполагается на конец 2026−2027 года.

Кроме того, ведется работа с инвесторами, чтобы они завершили проекты-недострои. Это касается в том числе гостиницы «Тополь» на улице Дунаевского, где будет гостиничный комплекс, и пансионата на проспекте Кирова напротив Верхних Пушкинских ванн — это место после благоустройства и установки бронзовых арт-объектов, изображающих достопримечательности города, стало очень популярным.