Топ-5 бюджетных направлений для туризма на майские праздники

В длинные майские выходные можно полноценно отдохнуть, не оформляя отпуск. Эксперты составили топ-5 бюджетных направлений для увлекательного отдыха.

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Так, можно посетить кавказские Минеральные Воды, где можно здоровье и насладиться горным воздухом. На майские праздники санатории и пансионаты Ставропольского края особенно популярны​, уточняет «Газета.Ru».

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Кроме того, на несколько дней можно выбраться в Дагестан, который стал одним из самых популярных направлений туризма по России​. В республике любители особенно оценят Дербент с крепостью VI века Нарын-Кала и старинными улочками.

Любителям гор и активного отдыха эксперты советуют посетить Адыгею. Республика известна своими пейзажами и доступными ценами. В мае в Адыгеи цветут луга на плато Лаго-Наки, а горные реки полноводны от талых вод.

Любителям истории и русского колорита подойдут майские путешествия по Золотому кольцу. В такой тур можно поехать на собственном автомобиле или на автобусе с тургруппой. Специалисты особенно рекомендуют посетить Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль и Кострому. Проехать по маршруту можно за четыре майских выходных дня.

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Пятерку направлений замыкает Калининградская область. В мае еще не сезон пляжного отдыха, но хорошее время для экскурсий и прогулок. Сам Калининград интересен сочетанием немецкой архитектуры и советского прошлого. Ранее «ГлагоL» сообщал, что представители сразу из нескольких регионов России презентовали в Волгограде интересный проект для путешественников, получивший название «Путь и Шествие. Всей семьей по России». Организаторы — не просто профессиональные экскурсоводы, но и педагоги, краеведы, лекторы, которые досконально знают места, в которых живут, и любят их. Они предлагают путешественникам именно семейный формат своих экскурсий.