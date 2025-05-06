В Мурманской области ожидают роста турпотока

Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока в регион, при этом ежегодный прирост, рассчитанный до 2030 года, будет составлять минимум 10% от показателей предыдущего периода. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве развития Арктики и экономики региона.

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в 2024 году турпоток в регион вновь побил рекорд и вырос на 13,5%.

"Мурманская область каждый год ставит новые рекорды по количеству туристов, посетивших наш регион. Мы ожидаем дальнейшего роста турпотока, и берем временной отрезок в ближайшие пять лет до 2030 года. Если проанализировать динамику, то как минимум на 10% общее число туристов будет расти в год", - сказал собеседник агентства.

В Минарктики ожидают, что 800 тыс. гостей Мурманская область примет уже в этом году, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, - в ближайшие два-три года.

По данным правительства региона, благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" объем господдержки субъектов туриндустрии Мурманской области был увеличен в 30 раз. Общий объем инвестиций в туристическую инфраструктуру за последние 5 лет составил порядка 1 млрд рублей, было поддержано 135 проектов в сфере туризма.

2025 год в Заполярье объявлен годом промышленного туризма.