Калининград стал привлекать все больше туристов

В Калининградской области обнародованы актуальные статистические данные, свидетельствующие о существенном подъеме туристической активности. В частности, в апреле 2025 года зафиксировано 373 024 авиапассажира.

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Согласно сведениям, предоставленным аэропортом «Храброво», это количество охватывает как прибывших, так и вылетевших, следовательно, через аэровокзал прошли приблизительно 186 512 уникальных человек, включая калининградцев и гостей области.

Если сравнивать с апрелем предыдущего, 2024 года, суммарный объем перевозок пассажиров вырос на 10,4%. Внутрироссийские рейсы продемонстрировали прирост в 9%, при этом международное авиасообщение отметилось впечатляющим подъемом – на 88%.

С начала 2025 года интенсивность авиационного трафика через калининградский аэропорт возросла на 9,8%, что является подтверждением укрепления позиций региона как привлекательного туристического направления.

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