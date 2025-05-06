Что известно об открытии курортного сезона в Пятигорске

Курортный сезон в Пятигорске откроется фестивалем "Пятигорск. История и современность", который пройдет 18 мая 2025 года. Об этом в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"На площади Ленина перед библиотекой пройдет фестиваль "Пятигорск. История и современность", где будут работать три тематические площадки - "Пятигорск исторический", "Пятигорск патриотический" и "Пятигорск современный", - сообщил Ворошилов.

По его словам, 18 мая 2025 года на площади Ленина в 17:00 также состоится праздничный концерт.