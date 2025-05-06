В России появится больше качественных номеров в отелях

Порядка 11 тыс. новых номеров качественных гостиниц (гостиницы и апарт-отели современного формата категорий 3-5 звезд) планируется ввести в РФ в 2025 году, что на 7% больше, чем годом ранее (9 тыс. номеров) и может обновить исторический максимум. Об этом говорится в сообщении NF Group.

"В 2025 году анонсирован ввод порядка 11 тыс. новых номеров, что может обновить исторический максимум. В ближайшие годы ожидается сохранение устойчивой динамики: ежегодный рост предложения прогнозируется на уровне около 7%. <...> В 2024 году в России открылось более 80 качественных гостиниц и апарт-отелей общим фондом 9 тыс. номеров, что увеличило качественное предложение номерного фонда страны на 6%. Данные показатели соответствует рекордному значению 2018 года (год проведения чемпионата мира по футболу) и свидетельствуют о динамичном развитии российского гостиничного рынка", - отмечается в сообщении.

По словам партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольги Широковой, в 2025-2026 гг. ожидается ежегодный ввод 10-12 тыс. качественных гостиничных номеров. Согласно данным консалтеров, в первом квартале этого года в РФ уже введено около 2 тыс. качественных номеров гостиниц, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику номерной фонд продемонстрировал в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской Республике. По состоянию на апрель на российском отельном рынке функционирует 152 тыс. качественных номеров - это 13% от общего номерного фонда страны, отмечают аналитики. Среди качественного номерного фонда преобладают гостиницы категории четыре звезды - их доля в предложении составляет 52%, на отели категории три и пять звезд приходится по 25% и 23% соответственно.

В ближайшие три-пять лет, по словам Широковой, наибольший инвестиционный потенциал в отельной недвижимости сохранят регионы с активно развивающимся внутренним туризмом: Алтай, Камчатка, Байкал, Северный Кавказ и др.