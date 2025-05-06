Когда завершат долгострой в курортной зоне Пятигорска

Реконструкцию старого здания пансионата в курортной зоне Пятигорска планируют завершить в 2026 году. По задумке инвестора это будет гостиница уровнем не ниже 4 звезд на 120 мест, сообщил в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Этот проект связан с реконструкцией старого здания пансионата, само назначение объекта не изменится, повысится его уровень. Инвестор планирует, что это будет 4 или 5 звезд и порядка 120 мест", - сообщил Ворошилов.

По его словам, предварительная стоимость проекта около 2 млрд рублей, завершить строительство планируют в 2026 году.

"Предварительная стоимость этого объекта была 2 млрд рублей. В планах завершить строительство в 2026 году, с благоустройством прилегающей территории", - добавил спикер.

Глава города также отметил, что осложняет строительство, то, что объект был долгое время заморожен и каркас здания нужно восстанавливать.