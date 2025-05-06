Как изменится пассажиропоток аэропорта Минвод с открытием нового терминала

Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод к 2030 году прогнозируется на уровне 6,5 миллионов человек. Достижению таких показателей будет способствовать открытие нового терминала внутренних линий.

«Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий позволит обеспечить обслуживание пассажиров и авиакомпаний на более высоком уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам. Начиная с 2025 года пассажиропоток в аэропорту Минеральные Воды прогнозируется с ежегодным ростом, и к 2030 году, по нашим оценкам, достигнет порядка 6,5 миллионов пассажиров в год», — сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, посвященном развитию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в РФ. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил министр, строительство терминала является одним из этапов развития аэропорта. Минтранс совместно с Росавиацией также планирует модернизацию аэродромной инфраструктуры аэропорта. Работы будут проходить в рамках концессионного соглашения, рассчитанного до 2028 года.

В свою очередь Мишустин отметил на совещании, что поездки на популярные курорты Северного Кавказа должны быть удобными для россиян.

«Растет внутренний туризм, все чаще люди выбирают Северный Кавказ для отдыха. Минеральные Воды и ближайшие города, такие как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, исторически являются популярными направлениями. И нужно делать поездки в такие центры притяжения туристов удобнее», — сказал он.

Перед совещанием глава кабмина в сопровождении вице-премьера РФ Виталия Савельева посетил новый аэровокзальный комплекс и дал высокую оценку проделанной работе.

«Комфорт для путешественников — это залог того, что здесь будет большой туристический поток. <> Без сомнения, это будет очень удобно, чтобы путешествовать по Кавказу», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта Минвод откроется 15 мая.

Об аэропорте

Международный аэропорт Минеральные Воды — крупнейший аэропорт в Северо-Кавказском федеральном округе. Аэровокзальный комплекс представлен двумя пассажирскими терминалами вылета внутренних и международных авиалиний. Пропускная способность воздушной гавани составляет 240 рейсов в сутки, по внутренним воздушным линиям — 1 650 человек в час, по международным воздушным линиям — 240 человек в час. География полетов насчитывает порядка 70 направлений, из них более 20 — зарубежные. В 2023 году пассажиропоток аэропорта составил около 4,8 миллиона пассажиров, а в 2024 году превысил 5 миллионов.

Реконструкция аэропорта

С 2019 года проводится масштабная реконструкция аэропорта Минвод. На первом этапе, в 2019 году, были расширены павильоны прибытия внутренних и международных авиалиний, появился встроенный павильон для встречающих, обеспечено техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ.

На втором этапе, в 2023−2025 годах, осуществляется строительство нового терминала внутренних воздушных линий площадью свыше 28 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современными системами по обслуживанию пассажиров и багажа, включающими 28 стоек регистрации, 6 пунктов паспортного контроля, 11 выходов на посадку, включая 5 телескопических трапов. Также будет расширена привокзальная площадь, обустроены парковка и подъезд к терминалу. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность до 3 120 пассажиров в час (сейчас она составляет 1 050 пассажиров в час), а общий годовой пассажиропоток сможет составить свыше 5,2 миллиона пассажиров (международные и внутренние авиалинии).

Третий этап запланирован на 2026−2028 годы.