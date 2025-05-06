Анапский отель вошел в число лучших отелей России

В столице России в седьмой раз назвали имена лауреатов престижной премии TOP100AWARDS, определяющей лидеров российского свадебного и event-рынков. Торжественная церемония награждения площадок прошла в Москве.

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Мероприятие собрало рекордное количество гостей - более 200 человек, среди которых были генеральные менеджеры, владельцы бизнесов и представители лучших площадок России.

Отель FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon вошел в топ лучших локаций для подготовки и проведения свадеб и мероприятий в трех номинациях:

"Лучший SPA-отель для подготовки к свадьбе", "Лучшая площадка для свадьбы в Южном федеральном округе", "Лучшая площадка для мероприятий в Южном федеральном округе".

"Одна из целей нашей премии - поблагодарить профессионалов и представителей площадок за их работу, подчеркнуть достижения и отметить вклад в развитие индустрии. Мы видим, как каждый год растут результаты участников премии, это показывает, что премия и то, что мы делаем, это не спринт, это марафон. Премия становится точкой пересборки и перезарядки, позволяя участникам подготовиться к сезону и следующему этапу в своей карьере", - отметил Олег Белецкий, основатель премии.

"В очередной раз профессионалы event-рынка признали наш отель одной из лучших площадок для организации мероприятий и свадебных торжеств. Популярность отеля за год своего существования значительно выросла благодаря премиальному уровню сервиса, одной из лучших SPA-инфраструктур на Черноморском побережье, прекрасным видам, а также широкому разнообразию площадок для проведения мероприятий - на открытом воздухе, в ресторанах и конференц-залах отеля", - комментирует заместитель директора всесезонного SPA-курорта Miracleon по маркетингу и продажам Кристина Лившиц.

В 2025 году на участие в премии было подано 1205 заявок - это на 25 % больше, чем в прошлом году. Для участия в премии по площадкам было отобрано 122 локации.

В премии - два основных конкурса, у каждого из которых своя церемония награждения. Первый посвящен профессионалам индустрии - ведущим, фотографам, видеографам, стилистам, декораторам, диджеям и кавер-группам. Второй - площадкам для проведения мероприятий: ресторанам, отелям, банкетным залам.

Для рейтинга площадок команда экспертов премии проводила предварительный отбор заявок. Далее в два этапа номинантов оценивало жюри. В этом году в его состав вошли 177 человек - представители агентств по организации мероприятий, эксперты и профессионалы индустрии. Используемая методология, сильнейшее жюри в индустрии, медианный балл и два этапа оценки обеспечили высокую объективность рейтинга.

При составлении рейтинга площадок жюри оценивало четыре параметра: концепция, инфраструктура, сервис и общее впечатление. За каждый аспект эксперты, входящие в состав жюри, выставляли баллы от 1 до 10. Итоговый список также формировали на основе объективного медианного значения и двух этапов оценки.