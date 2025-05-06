Россияне ответили, сколько стоит по их мнению идеальный отпуск

Аналитики представили данные о планах россиян на отдых. По результатам опроса, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на одного человека, составляет 52 тысячи рублей. При этом идеальный отпуск для многих соотечественников был бы оценен в 190 тысяч рублей, пишет atas.info.

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Самарцы же в среднем готовы выделить 59 тысяч рублей на каждого. При этом отдых мечты для горожан обошелся бы в 185 тысяч рублей на одного члена семьи. А 21 % участников опроса признались, что в этом году у них вовсе нет на это средств, сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Однако не стоит забывать об опасностях заграничного турне. По словам экспертов, в поездках возрастает угроза инфекционных и паразитарных заболеваний. Чаще всего они передаются через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания и укусы насекомых.