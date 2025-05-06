«Хотят нажиться на туристах». Россияне в ярости от цен на авиабилеты

Российский тревел-блогер сравнил стоимость авиабилетов в Дубай и Махачкалу и описал увиденное фразой «конкретно подгорела жопа». Своим мнением он поделился на странице @prosto_edem в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, билеты в Дубай стоят на 10 тысяч рублей дешевле, чем в Дагестан. В качестве доказательств он прикрепил к видео соответствующие скриншоты.

«У нас что, по своей стране летать дороже стало? Как можно развивать туризм, если мы выкручиваем в три раза цены на билеты в праздники?» — задался он вопросом.

Россиянин обратил внимание, что такая ситуация не способствует популяризации путешествий по стране. В комментариях пользователи поддержали блогера, заметив, что не могут позволить себе отпуск на юге России. «Я не настолько богатый человек», «Они хотят не туризм развивать, а нажиться на туристах», «Если летать не из Москвы, а из регионов, то цены еще выше», — писали юзеры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль цены на билеты и связь с сезоном отпусков. В ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля Мишустин подчеркнул, что стоимость авиа- и железнодорожных билетов летом должна оставаться на разумном уровне.