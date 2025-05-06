Эксперт рассказал о турпотоке в «Заповедное Подлеморье»

Турпоток на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в восточной части озера Байкал, в Бурятии, в 2025 году ожидается на уровне 69 тыс. - 70 тыс. человек. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Михаил Овдин.

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«В прошлом году у нас было примерно 65 тыс. человек, и это рекордный показатель за все время существования ООПТ. В этом году ожидаем 69 тыс. - 70 тыс. туристов», — сказал Овдин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Активно турпоток начал расти после пандемии коронавируса. Речь прежде всего о внутреннем туризме - в основном приезжают жители Бурятии и соседних регионов - Иркутской области, Забайкальского края.

«И тенденция не останавливается, идет рост, — отметил Овдин. — Но тут надо понимать, что речь, если говорить об ООПТ, исключительно об экологическом, экскурсионном туризме. Люди могут прогуляться по экотропам, отдохнуть на пляжах, но при этом размещаться за пределами заповедных территорий, что позволяет сохранять уникальную природу, не наносить ей вред».

Обновление инфраструктуры

Овдин рассказал, что в настоящее время активно ведется работа по обустройству туристской инфраструктуры, в том числе по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал". По нему на берегах водоема до 2030 года будет создан круглогодичный курорт "Волшебный Байкал", а "Заповедное Подлеморье" станет одним из главных объектов показа.

«Уже в этом году компания "Водоходъ" запускает два больших круизных судна. Чтобы грамотно организовать передвижение и безопасность туристов, нужны причалы. Мы планируем создание понтонного причала в Забайкальском национальном парке и на сопредельной территории - в поселке Усть-Баргузин. Сейчас ведутся проектные работы».

Кроме того, создается сеть визит-центров - это нужно в том числе для того, чтобы управлять потоками туристов и регулировать антропогенную нагрузку.

«Задача - чтобы отдыхающие наносили как можно меньший ущерб и в то же время чтобы они могли посетить территории, увидеть уникальные природные объекты, животных в дикой природе. Сейчас один комплекс у нас строится в местности Монахово Забайкальского нацпарка, также в Северобайкальске строится визит-центр "Заповедный Северный Байкал". Надеемся, в следующем году мы завершим этот проект», — сказал Овдин.

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" обеспечивает изучение и охрану трех уникальных участков природы, размещенных на восточной и северо-восточной сторонах озера, - Забайкальского национального парка, Фролихинского заказника и Баргузинского заповедника, который является первым природным заповедником в России и ведет историю с 1917 года. Общая площадь этих ООПТ - более 345,5 тыс. га.