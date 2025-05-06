Россияне массово полюбили путешествия в места с аномалиями

В России вырос спрос на туры по местам с аномалиями и мистическими загадками. Об этом Российский союз туриндустрии (РСТ).

Россияне массово полюбили путешествия в Карелию, на остров Ольхон на Байкале и плато Путорана в Красноярском крае, экскурсии по дворцам Санкт-Петербурга.

Отмечается, что интерес к мистическим направлениям растет прежде всего у людей, которые увлекаются эзотерикой и необычными поездками. Также эти места привлекают молодежь, которая жаждет острых ощущений и ярких фотографий для соцсетей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в санаториях. За 2024 год оздоровительный отдых опробовали более 80 процентов жителей крупных городов.