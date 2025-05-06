Названы семь направлений для коротких поездок на майские праздники

Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали о выгодных направлениях для коротких поездок на предстоящие майские праздники. RT ознакомился с результатами исследования.

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В топ направлений эксперты включили Астрахань.

«Центр города удивляет множеством архитектурных памятников. Среди них — величественный Астраханский кремль XVII века, уютные особняки XIX века в районе Коса и собор Святого Владимира, выполненный в византийском стиле», — рассказали специалисты.

Отмечается, что добраться до Астрахани из Москвы можно на самолёте, цена в период майских праздников — около 23,2 тыс. рублей на человека в обе стороны.

«Также можно доехать на поезде — такое путешествие займёт чуть больше суток и будет стоить около 12 тыс. рублей в обе стороны. Цены на двухместные номера в астраханских гостиницах стартуют от 4 тыс. рублей за ночь», — рассказали в компании.

Тем, кто мечтает провести майские праздники на природе, стоит обратить внимание на Алтай.

Добраться до Горно-Алтайска из Москвы проще всего на самолёте — стоимость перелёта в обе стороны на майские праздники составит около 30,4 тыс. рублей на человека.

«А цена проживания в двухместном номере гостиницы начинается от 4 тыс. рублей», — поделились информацией в сервисе.

Минеральные Воды — ещё одно отличное место для тех, кто в майские праздники ищет тишины, покоя и единения с природой, рассказали эксперты.

«Не менее интересны окрестности Минеральных Вод. В Кисловодске можно отдохнуть в знаменитой Нарзанной галерее, попробовать целебную минеральную воду и пройти курс процедур в лечебных ваннах», — отметили собеседники RT.

Добраться из Москвы до Минеральных Вод можно на самолёте, цена перелёта — около 24,5 тыс. рублей в обе стороны на одного человека.

«Немного дешевле выйдет переезд на поезде — около 12 тыс. рублей на человека. Цены за ночь в двухместном номере гостиницы начинаются от 3 тыс. рублей», — добавили аналитики.

Старинный Смоленск особенно понравится любителям исторического туризма, сообщили в сервисе.

«Добраться до Смоленска удобно поездом из Москвы: билет в обе стороны обойдётся примерно в 6 тыс. рублей на одного человека. Ночь в трёхзвёздочном отеле города стоит от 3 тыс. рублей за двухместный номер», — отмечается в исследовании.

Сергиев Посад — один из самых ярких городов Золотого кольца России, расположенный всего в 70 км от Москвы.

«Добраться удобнее всего на электричке из Москвы — стоимость дороги составит около 600 рублей в обе стороны. А проживание в двухместном номере обойдётся примерно в 5 тыс. рублей», — посчитали представители компании.

Краснодар в мае порадует жителей и туристов тёплой погодой, пояснили в организации.

«Отличное время, чтобы начать знакомство с городом прогулкой по одному из самых красивых парков России — парку Галицкого. Удобнее всего добраться до города поездом из Москвы: поездка в одну сторону займёт около суток, а стоимость билета туда-обратно составит примерно 10 тыс. рублей на человека. Цены на проживание в гостиницах начинаются от 4 тыс. рублей за двухместный номер», — рассказали специалисты.

Также в рейтинг включена Вологда.

«Очаровательные дома с резными наличниками, ставнями и колоннами можно рассматривать часами. Добраться можно поездом из Москвы: поездка туда-обратно обойдётся примерно в 5 тыс. рублей на человека. Стоимость проживания в двухместных номерах вологодских гостиниц начинается от 3 тыс. рублей за ночь», — заключили в сервисе.

Ранее в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, когда следует покупать тур на лето.