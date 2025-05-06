Стало известно, как часто путешествуют россияне

Почти половина россиян - 49% - совсем не путешествуют, 28% - совершают поездки один раз в год, 17% - два-три раза в год. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса "Сравни" и сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть у ТАСС).

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«Почти половина респондентов (49%) ответили, что совсем не путешествуют, 28% путешествуют один раз в год, 17% участников опроса отправляются в путешествие два-три раза в год, еще 6% - более трех раз в год», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самым популярным видом отдыха среди россиян оказался пляжный, так ответили 38% респондентов. Еще 25% предпочитают оздоровительные программы в санаториях или спа, 24% выбирают экскурсионный или культурный туризм, 13% - активный отдых. Большинство опрошенных (81%) отправляются в путешествия с семьей, 12% - с друзьями, 6% - в одиночестве, 1% - в составе туристических групп.

Самым важным критерием при выборе места отдыха 38% респондентов назвали цену, 21% - природные красоты, 16% - безопасность, 14% - доступность инфраструктуры и развлечений, 11% - наличие культурных и исторических достопримечательностей. 32% россиян сообщили, что в среднем тратят на путешествие более 50 тыс. рублей на человека, 31% - до 10 тыс. рублей, 19% - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 18% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Популярные направления

Самым популярным среди россиян направлением в первом квартале 2025 года стал Стамбул. Средняя стоимость билета в этот город составила 18,3 тыс. рублей. На втором месте Ереван, куда можно отправиться в среднем за 13,9 тыс. рублей. На третьем месте Баку (14,1 тыс. рублей), на четвертом - Тбилиси (13,1 тыс. рублей), на пятом - Дубай (24,7 тыс. рублей). По итогам 2024 года самым популярным направлением также был Стамбул.

«Высокая популярность Стамбула у российских туристов сохраняется даже с учетом роста стоимости авиабилетов примерно на 8,7% по сравнению с 2024 годом. Это обусловлено не только привлекательностью самого Стамбула как туристического центра, но и его значительной ролью в качестве удобного пересадочного пункта для путешествий в европейские страны», — пояснил директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак.

Кроме того, в 2024 году одним из наиболее востребованных направлений у российских туристов стал Китай, отметила менеджер страховых продуктов в "Сравни" Светлана Логинова. По ее словам, продажи страховых полисов для поездок в эту страну выросли по сравнению с 2023 годом в 2,3 раза.

«В текущем году интерес к этому азиатскому направлению сохраняется. Основными факторами, которые способствуют росту, являются развитие туристической инфраструктуры в этом регионе, а также расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — добавила эксперт.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.