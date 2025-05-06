Белые ночи в Петербурге: когда они начинаются и почему их стоит увидеть

Санкт-Петербург в сезон белых ночей — волшебное зрелище, которое ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Солнце почти не заходит за горизонт, и улицы, набережные и дворцы купаются в мягком свете. Это время романтических прогулок, ночных фестивалей и незабываемых впечатлений. Когда начинается сезон белых ночей, что это за явление, чем заняться в Санкт-Петербурге в этот период — в материале «Газеты.Ru».

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Когда начинаются и заканчиваются белые ночи в Санкт‑Петербурге

Официальный период белых ночей в Санкт-Петербурге в 2025 году длится с 11 июня по 2 июля. С учетом переходного периода белые ночи продолжаются примерно с 25 мая до 11 июля, а неофициальный старт сезона связывают с Днем основания города — 27 мая.

Что такое белые ночи?

Астрономическое определение

Белые ночи начинаются, когда Солнце опускается ниже горизонта не более чем на 6° (глубина гражданских сумерек). Полное ночное небо не видно ни одной минуты. Вся ночь состоит только из сумерек.

«Географический диапазон» белых ночей — широты примерно от 60°34′ до полярного круга (66°34′), что объясняет их присутствие в северо‑западных и арктических регионах. В отличие от полярного дня, когда Солнце вообще не заходит за горизонт, белые ночи — это «скользящее» по горизонту светило.

Почему ночи называют «белыми»?

Название «белые ночи» отражает практически дневной уровень освещенности в полночь: небо приобретает серо‑голубые или серебристые оттенки, а городские огни смешиваются с естественным светом.

Из‑за наклона земной оси траектория Солнца на высоких широтах замедляется, и, опускаясь к горизонту, оно «скользит» вдоль него, не успевая скрыться полностью, что создает эффект непрекращающихся сумерек.

Где еще бывают белые ночи в России?

В России, кроме Санкт‑Петербурга, белые ночи можно увидеть в Мурманске, Архангельске, Салехарде, Норильске и на плато Путорана.

Москва расположена на широте около 55°45′, здесь солнце опускается глубже 6°, поэтому полной «белизны» ночей не бывает — лишь более светлое ночное время с конца мая до начала августа.

Белые ночи в Питере: что посмотреть и чем заняться

«Алые паруса». Ежегодный праздник выпускников с масштабным музыкальным шоу, проходом брига с алыми парусами по Неве и фейерверком. В 2025 году он состоится 28 июня.

Ежегодный праздник выпускников с масштабным музыкальным шоу, проходом брига с алыми парусами по Неве и фейерверком. В 2025 году он состоится 28 июня. Разводные мосты. Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и другие мосты разводят почти каждую ночь. Это одно из самых впечатляющих зрелищ города, во время которого звучат мировые шедевры классиков.

Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и другие мосты разводят почти каждую ночь. Это одно из самых впечатляющих зрелищ города, во время которого звучат мировые шедевры классиков. Марафон «Белые ночи». 34-й ежегодный забег пройдет 5 июля. Старт на 10 км назначен на 20:30, на 42,2 км — на 22:00. В этом году участников ждет обновленный маршрут дистанций: от «Газпром Арены» до Дворцовой площади.

34-й ежегодный забег пройдет 5 июля. Старт на 10 км назначен на 20:30, на 42,2 км — на 22:00. В этом году участников ждет обновленный маршрут дистанций: от «Газпром Арены» до Дворцовой площади. Фестиваль «Звезды белых ночей». Международный музыкальный форум в Мариинском театре с оперными и балетными постановками, симфоническими и камерными концертами мировых звезд. В 2025 году он проходит с 22 мая по 3 августа.

Международный музыкальный форум в Мариинском театре с оперными и балетными постановками, симфоническими и камерными концертами мировых звезд. В 2025 году он проходит с 22 мая по 3 августа. Джазовый фестиваль «Свинг Белой ночи». С 1994 года на площадках Филармонии джазовой музыки исполнители из России и зарубежья дарят импровизации до рассвета. Дата открытия фестиваля в 2025 году еще уточняется.

Чем еще заняться

Ночные экскурсии: тематические и мистические туры по улицам и дворикам — от 850 руб.

тематические и мистические туры по улицам и дворикам — от 850 руб. Водные прогулки: речные трамвайчики и теплоходы ходят круглосуточно, проводятся экскурсии по каналам и Неве — от 1000 руб.

речные трамвайчики и теплоходы ходят круглосуточно, проводятся экскурсии по каналам и Неве — от 1000 руб. Уличные концерты и перформансы: часто проходят на Дворцовой площади и в центре города.

часто проходят на Дворцовой площади и в центре города. Летние кафе и бары на крышах: террасы с видом на залив и ночной город не закрываются всю ночь.

террасы с видом на залив и ночной город не закрываются всю ночь. Просто прогулка: арт‑инсталляции, подсветка фасадов, романтика белых ночей делают улицы Петербурга волшебными.

Сколько стоит проживание в Санкт-Петербурге в сезон белых ночей

В июне 2025 года стоимость проживания в питерских отелях начинается от 4500 руб. за ночь, в хостелах — от 2200 руб. Бронировать номер следует заранее из-за предстоящего ПМЭФ.

Недельное проживание в Санкт-Петербурге в сезон белых ночей обойдется в сумму не менее 16 тыс. руб. при размещении в хостеле и не менее 33 тыс. руб. при размещении в отеле.

Для тех, кто предпочитает квартиру посуточно, портал Циан указывает стоимость аренды от 2600 руб. в сутки на окраине до 12 тыс. руб. и выше в центре города. Сайты для аренды без посредников иногда предлагают более бюджетные решения: можно найти квартиру по цене от 2200 руб. за сутки, при поездке компанией это может быть очень выгодно.

В сезон белых ночей на сайтах бронирования и посуточной аренды отмечается рост цен. Переплата за номер в гостинице может достигать 2-5 тыс. руб. в сутки. В среднем стоимость аренды однокомнатных квартир летом колеблется в диапазоне 6-7 тыс. руб. за ночь, тогда как в туристическое межсезонье она не превышает 3-4 тыс. руб.

Цены на проживание в период белых ночей на 20-50% выше по сравнению с «зимними» тарифами.

В каких странах можно увидеть белые ночи

Скандинавия и Балтия

Норвегия. На архипелаге Шпицберген, в городах Тромсё, Будё и других севернее полярного круга полярный день длится до нескольких месяцев. Например, на Шпицбергене сумерки отсутствуют с 19 апреля по 23 августа.

На архипелаге Шпицберген, в городах Тромсё, Будё и других севернее полярного круга полярный день длится до нескольких месяцев. Например, на Шпицбергене сумерки отсутствуют с 19 апреля по 23 августа. Швеция. Северные провинции (Лапландия), в том числе Кируна и Лулео.

Северные провинции (Лапландия), в том числе Кируна и Лулео. Финляндия. Финская Лапландия выше 66°34′; в регионах чуть южнее (например, в Хельсинки) говорят о «светлых ночах».

Исландия и Фарерские острова

Исландия (Рейкьявик и северные регионы) и Фарерские острова (Торсхавн) расположены около 62–64° северной широты и регулярно переживают светлые ночи.

Северная Америка

Аляска. В городе Анкоридж, национальном парке Денали и более северных городах, таких как Фэрбенкс, присутствуют полярный день и белые ночи. Так, в Фэрбенксе с 1906 года проходит «Midnight Sun Game» — бейсбольный матч при сумеречном свете, начинающийся в полночь.

В городе Анкоридж, национальном парке Денали и более северных городах, таких как Фэрбенкс, присутствуют полярный день и белые ночи. Так, в Фэрбенксе с 1906 года проходит «Midnight Sun Game» — бейсбольный матч при сумеречном свете, начинающийся в полночь. Канада. Территории Юкон, Северо‑Западные территории, Нунавут (Икалуит, Доусон‑Сити) — долгие сумерки от мая до июля.

Гренландия и Антарктида

Гренландия. В южной части острова выше 60°34′ с мая по июль наблюдаются белые ночи, ближе к полюсу — полярный день.

В южной части острова выше 60°34′ с мая по июль наблюдаются белые ночи, ближе к полюсу — полярный день. Антарктида. В период с конца сентября по конец марта исследовательские станции и крайние точки континента переживают белые ночи (гражданские сумерки всю ночь) и полярный день.

Шотландия

На Оркнейских и Шетландских островах (примерно 59-60° северной широты) иногда видна почти непрерывная синева ночного неба в период летнего солнцестояния.

Другие названия белых ночей

В русской классике

В дореформенной орфографии XIX — начала XX века явление называли «Бѣлыя нощи» (произносилось «белыя нощи») — название, данное писателем Федором Достоевским в его рассказе 1848 года.

В финском языке

Финны говорят yoton yo («ночь без ночи», букв. «nightless night») или valkoiset yot («белые ночи»).

Во французском

В современном французском явление получило название nuits blanches, что дословно означает «бессонные ночи» и часто также относится к круглосуточным арт‑фестивалям.

В английском

В англоязычных источниках явление нередко смешивают с «midnight sun» («полуночное солнце»), хотя это чуть более строгий термин для ситуаций, когда Солнце вообще не опускается за горизонт.