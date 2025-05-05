В Карелии на туристическом налоге заработали больше, чем прогнозировали

Сортавальский округ, достопримечательности которого пользуются наибольшей популярностью среди туристов в Карелии, по итогам первого квартала 2025 года получил более 2,5 млн рублей за счет туристического налога. Это на 1 млн больше, чем изначально прогнозировали власти, сообщил ТАСС руководитель округа Сергей Крупин.

С 1 января на территории Сортавальского округа был введен туристический налог в размере 100 рублей в сутки для приезжающих на отдых. Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее рекомендовал направить часть полученных средств на благоустройство и развитие инфраструктуры, что еще больше повысит привлекательность и уровень комфорта.

"Мы прогнозировали, что по итогам первых трех месяцев доходы от недавно введенного туристического налога составят около 1,5 млн рублей. Однако они составили более 2,5 млн, превзойдя наши ожидания", - сказал собеседник агентства.

Крупин добавил, что средства планируют направить на благоустройство. Власти округа уже объявили опрос жителей, чтобы они сами предложили, на какие конкретно цели направить деньги.

В целом же ожидается, что к концу года доходы от нового налога составят порядка 8 млн рублей.

По итогам 2024 года республику посетили более 1 млн туристов, а налоговые поступления, полученные за счет оказания услуг в этой сфере, за год увеличились почти на четверть, составив почти 0,5 млрд руб. Общее количество мест размещения достигло 20 тыс. единиц, что на 10,5% больше, чем в 2023 году.