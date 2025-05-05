На Ставрополье запустили туристический маршрут к 80-летию Победы

На Ставрополье к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне разработали и запустили двухдневный туристический маршрут под названием «От имени жизни». Он вошел в каталог туристических маршрутов «Путь Героя», который презентовали сегодня в Москве.

«Двухдневный туристический маршрут под названием „От имени жизни“ берет свое начало в Ставрополе с экскурсии, посвященной освобождению города. В первый день путешественники отправятся в Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, посетят мемориальный комплекс „Холодный родник“ и интерактивный музей „Россия — моя история“. Кульминацией первого дня станет мастер-класс по созданию памятной открытки», — сообщается в телеграм-канале министерства туризма и оздоровительных курортов края.

Как пояснили в ведомстве, второй день маршрута проходит в регионе Кавказских Минеральных Вод, начинаясь в Кисловодске. Программа включает посещение мемориальных мест в Кисловодске и Пятигорске. Помимо насыщенной экскурсионной программы и творческих мастер-классов участникам маршрута предложат попробовать блюда местной кухни.

Краевое министерство также приняло участие в разработке федерального каталога туристических маршрутов «Путь Героя».