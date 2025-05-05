Россияне заинтересовались походным туризмом

Россияне этой весной стали гораздо чаще выезжать на природу: товары для занятий спортом, походов и обустройства загородных участков в апреле приобретались на маркетплейсах активнее, чем годом ранее. Спрос увеличился и в сравнении с мартом текущего года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив данные сервиса «Аналитика маркетплейсов».

Среди спортивных направлений у россиян особой популярностью пользуются бег, ходьба и велоспорт: спортивную обувь в апреле этого года покупали на 63 процента чаще, чем в том же периоде прошлого года, а велосипеды и другие товары для велоспорта — на 29 процентов.

Туризм и отдых на природе тоже стали чаще привлекать жителей России. Так, на четверть выросли в этом году продажи спальных мешков. Спрос на походные палатки по сравнению с прошлогодним не изменился, однако, если сравнивать с прошедшим мартом, в апреле он существенно вырос: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86 процентов.

Для дачи россияне традиционно приобретали аксессуары для приготовления шашлыков, а также атрибуты для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в этом году покупались на 14 процентов чаще, теплицы — на 28 процентов, средства полива и водоснабжения — на 36 процентов, а садовая техника — на целых 58 процентов.

Как сообщили в компании, интерес россиян к подобным товарам нарастает даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года. К примеру, товары из категории «Велоспорт» стали дороже на 23 процента, а «Полив и водоснабжение» — на 38 процентов. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в начале года, а на некоторые походные товары цены даже снизились: в частности, палатки подешевели на 16 процентов.

Сервис «Аналитика маркетплейсов» — один из продуктов оператора, позволяющий продавцам отслеживать взаимосвязь роста и падения продаж на маркетплейсах. Платформа показывает статистику по запросам товаров и остаткам, корреляцию выручки с товарными запасами, скидками и другими параметрами. Кроме того, сервис позволяет увидеть число показов товаров, среднедневную частотность запросов, а также анализировать товарные категории, продажи товаров конкретных брендов и поставщиков.