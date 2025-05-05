С пляжей Анапы пришли воодушевляющие новости

Команды по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море не выявили новых выбросов мазута на пляжах Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Как отметили в оперштабе, осмотр провели утром в понедельник, 5 мая. Работы ведутся на участке побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской, другая команда приводит в порядок центральный пляж Анапы. Также территорию очищают на пляже базы отдыха "Ростовчанка" в станице Благовещенской.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство. Общий ущерб от произошедшей экологической катастрофы достиг почти 85 миллиардов рублей.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом доступными для курортного сезона остались Крым и Севастополь.