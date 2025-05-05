В какую сумму обойдется недельный отдых летом в России

Деньги уйдут на оплату размещения в отеле или гостинице, развлекательную программу, питание.

Затраты на дорогу стоит считать отдельно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В этом году летом всё будет недешёво. Потому что везде ожидается увеличение потока. Для того, чтобы был комфортный отдых в приличном отеле, приличном средстве размещения с вкусной едой, неважно, включённой или в ресторанах, с какими-то развлечениями на человека, без дороги нужно минимум 70-100 тысяч на неделю. При этом надо понимать, что в абсолютно любом нашем регионе, в данном случае мы говорим про северо-запад, даже в Санкт-Петербурге, можно найти варианты мега дешёвого путешествия. Можно остановиться в частном секторе, можно остановиться в хостеле, можно питаться не в ресторанах, а покупать продукты в магазине, питаться дома. Брать экскурсии совсем не в проходное время. Это железно работающий принцип «время — деньги». Чем дольше ты тратишь время на поиск дешёвого варианта, тем меньше это будет стоить денег».

Ранее туроператоры предупредили о 400% подорожании авиа и ж/д билетов на майские праздники. Стоимость популярных направлений значительно выросла. Ради экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.