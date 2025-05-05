Во сколько обойдется туристам мобильная связь в Крыму

В преддверии лета туристы, планирующие отдых в Крыму, активно интересуются в соцсетях тарифами на сотовую связь и мобильный интернет на полуострове.

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Роуминг в Крыму формально отменен, основные операторы отреагировали на вышедшие еще в прошлом году предупреждения ФАС. МТС откажется от взимания платы за роуминг не позднее 31 мая для частных абонентов и до 30 июня – для корпоративных, это согласовано с Федеральной антимонопольной службой. Другие операторы уже не берут денег за роуминг, но есть нюансы. Чтобы комфортно пользоваться связью, туристам нужно совершить некоторые манипуляции в настройках смартфона – включить опцию «Роуминг сотовых данных» в меню «Сотовая связь», поделился советом с TourDom.ru проживающий на полуострове администратор крымских тг-каналов. Иначе мобильный интернет работать не будет.

«По-настоящему бесшовно (только с установкой "галочки" роуминга сотовых данных) в Крыму пока работает только Тele2. De facto же туристам надо подключаться к определенной местной сети или включать опции/пакеты», – добавил наш источник.

Что касается расценок, то у Tele2 после автоматической регистрации в сети «Миранда» (Mirtelecom) все звонки, СМС и интернет тарифицируются как при поездках в любой другой регион России: входящие – бесплатно, минуты и гигабайты интернета расходуются из пакета, включенного в тариф абонента. Чтобы пользоваться «Мегафоном» в Крыму, нужно выбрать сеть K-Telecom (Win Mobile), тогда мобильная связь и интернет-трафик будут оплачиваться как в домашнем регионе. «Билайн» в Крыму можно также подключить к сети K-Telecom (Win Mobile): звонки и СМС тарифицируются как в поездке по России. Если у абонента есть пакет интернета, используется до 700 МБ/сутки на высокой скорости, далее она снижается до 128 Кбит/с до конца суток. Если пакета нет, применяются стандартные расценки «Билайн» на интернет. Другой вариант – подключиться к сети «Миранда» (Mirtelecom): исходящие звонки обойдутся в 1,5 руб., СМС – 1 руб., бесплатно – входящие вызовы и сообщения. Оплаты не возьмут за первый мегабайт интернета, далее – 140 руб. за безлимит на сутки, включающий 1 ГБ на высокой скорости, после – 128 Кбит/с.

Туристам стоит иметь в виду, что стабильная работа мобильного интернета в Крыму не гарантирована. Периодически бывают отключения, связанные с мерами в рамках СВО.

Ранее мы писали, что отдых в Крыму пока обходится туристам дешевле, чем в Краснодарском крае.