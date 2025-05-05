Участники конкурса разработали туристические маршруты по Москве

Хотите прогуляться по столице и поближе ее узнать? Комитет по туризму Москвы рекомендует обратить внимание на идеи победителей ежегодного общегородского онлайн-конкурса туристических маршрутов "Покажи Москву!". Среди них есть подходящие сценарии для семейных прогулок с детьми, романтиков, любителей истории, гастротуристов и поклонников современного искусства.

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Тех, кто хочет провести время в кругу семьи, может заинтересовать маршрут "По местам Бориса Годунова в Орехове-Борисове", который составил девятилетний Владимир Фролов. Экскурсия начинается с улицы Городянка, сохранившаяся еще со времен села Борисово. Прогулка пролегает через Борисовские пруды, крупнейший старинный водоем Москвы и Борисовскую плотину, заложенную по указу Бориса Годунова. Заканчивается маршрут у действующего храма Троицы Живоначальной, построенного в конце XIX века.

Маршрут "Москва не сразу строилась, или История шести "Ш"", придуманный восьмилетним Виктором Ваном, также отлично подходит для детей и родителей. Уникальная экскурсия проходит по одному из исторических районов Москвы - Шелепихе. Первые упоминания об этом месте датируются XV веком, тогда здесь располагалась деревня с одноименным названием. Во время прогулки экскурсантам откроются завораживающие виды на "Москву-Сити" и Шелепихинскую набережную.

Романтикам стоит обратить внимание на маршрут по легендарному писательскому поселку Переделкино от Наталии Леоновой. Главные герои экскурсии - природа поселка и знаменитые литераторы, которые когда-то здесь жили и работали. Прогулка включает себя посещение Дома творчества писателей с кинозалом, бильярдной, библиотекой и баром, дома-музеи Корнея Чуковского и Бориса Пастернака. Еще одна точка на карте маршрута - знаменитое Переделкинское кладбище, где похоронены Борис Пастернак, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко.

Также для романтических прогулок можно воспользоваться маршрутом от Светланы Гранкиной по популярным и потаенным уголкам парка Сокольники. Это место связано с судьбой семьи Третьяковых, здесь выступали знаменитые певцы прошлого, а также был устроен праздничный прием в парке в честь коронации одного из русских царей. На маршруте гостей ожидают тенистые аллеи и прекрасные розарии.

Любителей истории может привлечь маршрут по Лефортову, составленный Вячеславом Куренковым. На прогулке экскурсанты пройдут по тем местам, где оживленные улицы сменяются тихими рощами, а советский конструктивизм соседствует со старинными русскими усадьбами. На маршруте также встретятся Екатерининский дворец, который часто называют Русским Версалем, Лефортовский парк с беседкой-ротондой, Елоховский собор, где крестили Александра Пушкина, и другие достопримечательности района.

Еще одна идея для прогулки по историческим местам - маршрут от Заиры Газимагомедовой. Это автомобильное путешествие по сохранившимся аристократическим усадьбам XVII-XIX веков на территории Новой Москвы. Усадьба, принадлежавшая Мусиным-Пушкиным, барочные флигели и башни в духе русской готики - все это можно увидеть на экскурсии. Также экскурсантов приглашают прогуляться по приусадебным паркам с каскадными прудами и вековыми деревьями.

Для гастротуристов подойдет маршрут Дмитрия Фоломеева "От "Метрополя" до "Макдоналдса". История московской еды". Экскурсия знакомит туристов и жителей города с кулинарными и социальными феноменами московской гастрономической культуры. На прогулке экскурсанты смогут узнать, как ели москвичи в допетровскую эпоху, и выяснить, что москвичи заимствовали из мирового кулинарного опыта, а что привнесли сами.

Получить приятные гастрономические впечатления можно на прогулке по живописному микрорайону северо-запада Москвы Куркино. На маршруте экскурсанты смогут насладиться свежими булочками и круассанами в кафе-пекарне, а также новаторскими блюдами в ресторане. Кроме того, прогулка проходит через местный аптекарский огород с лекарственными травами, японский парк и зону отдыха с уникальной игровой площадкой в стиле четырех природных стихий: "Огонь", "Вода", "Земля" и "Воздух".

Для поклонников современного искусства подойдет необычная экскурсия Андрея Горбачева по десяти станциям Большой Кольцевой линии метро. Архитектурные особенности станций и уникальность устройства кольца превращают городской транспорт в загадочное произведение искусства. На подземной прогулке экскурсантам предстоит обнаружить детали самолета, рыб и даже конструктор.

Людей искусства также заинтересует трамвайная экскурсия "Шаболовской дорогой в сельцо Шаболово" Марины Чусовой. Это прогулка по району, который всегда привлекал писателей, бардов и режиссеров своими тихими улочками и красивыми зданиями. Трамвай № 26, начинающий движение от станции метро "Октябрьская", проедет по местам из фильмов "Три тополя на Плющихе" и "Ирония судьбы, или С легким паром!". Также на маршруте экскурсантам встретятся район, известный по оперетте Дмитрия Шостаковича, и дом, где жил бард Юрий Визбор.

С 20 марта по 13 мая жители и гости столицы могут подать заявку на шестой ежегодный общегородской онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". В этом году участникам предстоит разработать маршруты по пяти темам: истории и культуре, транспорту, экологии, спорту, а также по новому направлению - архитектуре. Заявку можно подать на специальном портале, а познакомиться с более подробным списком маршрутов от прошлых победителей онлайн-конкурса можно на сайте.

Онлайн-конкурс "Покажи Москву" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" с целью популяризации профессий в сфере туризма и пополнения туристического портфеля столицы новыми нестандартными и доступными для путешественников маршрутами.