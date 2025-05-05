Барзыкин сообщил, на какое направление пришлось 40% от всех путевок

Кубань традиционно остается одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Так, в мае на юг России поедут 40% из 3 млн отдыхающих.

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Об этом в разговоре с РБК рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Краснодарский край в табели о рангах — 38%, и из них 60% турпотока — это Сочи», — уточнил он.

Также спросом пользуются Кавминводы — порядка 12% от общего объема.

Если говорить о въездном туризме на Кубань, на первое место постепенно выдвигаются туристы из КНР.

Барзыкин отметил, россиян не пугает, что цены на отдых на Кубани в сравнении спрошлым годом подорожали. Рост на авиаперевозки составил порядка 11%, на высокие даты и выше, на средства размещения — в среднем на 14%-17%.

Ранее сообщалось, что Кисловодск начал набирать популярность не только у возрастных туристов, но и у молодежи. В связи с этим количество номеров в гостиницах и отелях увеличили на 20%.