Туристам начали предлагать несуществующие отели в Сочи

Полиция предупреждает об увеличении числа поддельных сайтов, имитирующих страницы гостиниц Сочи. Преступники заманивают туристов «эксклюзивными скидками», но после оплаты жертвы остаются без брони и денег.

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По данным УМВД Сочи, мошенники активизируются с началом курортного сезона. Они создают копии официальных сайтов отелей, предлагая нереально низкие цены. Пользователей перенаправляют на фальшивые страницы через всплывающую рекламу, рассылки в мессенджерах или «рекомендации» в соцсетях.

В полиции советуют перед оплатой номера обязательно проверять контакты отеля через официальные источники, например сервисы бронирования или справочные.

Спрос на отдых в городе резко вырос после экологической катастрофы в Анапе, где разлив нефти сорвал начало сезона. Этим пользуются не только легальные отельеры, но и мошенники.

Ранее МВД сообщало о волне поддельных сайтов по продаже билетов. Злоумышленники запускают их на несколько дней, а после сбора денег исчезают. По данным экспертов, на создание нового фейкового ресурса у преступников уходит менее суток. В полиции призывают пострадавших сразу обращаться в правоохранительные органы, это поможет быстрее заблокировать мошеннические порталы.