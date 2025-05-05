Между Нальчиком и Казанью запустили прямые авиарейсы

Между Нальчиком и Казанью открылось прямое авиасообщение. Первый рейс из столицы Татарстана в столицу Кабардино-Балкарии вылетел при полной пассажирской загрузке.

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Прямое авиасообщение по маршруту Нальчик — Казань возобновили 1 мая, полеты выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро».

«Первый рейс вылетел из аэропорта Казани со 100-процентной загрузкой. В гостеприимном Нальчике первых пассажиров встречали водной аркой», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Нальчик.

Как рассказал ТАСС руководитель аэропорта Нальчик Сергей Айнетдинов, на первый рейс были проданы все 50 мест, борт вылетел с полной загрузкой.

«Рейс важен для нас с точки зрения связи двух республик. Республика Татарстан является хабовым аэропортом, то есть для жителей Кабардино-Балкарии это возможность не только выездного туризма, к примеру, посетить Казань, но также и связь с Сибирью, Уралом, Дальним Востоком, так как там хороший, очень удобный разлет», — отметил Айнетдинов.

Рейсы между столицами двух регионов выполняются дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, время в пути составляет около трех часов. Полеты осуществляются на комфортабельных самолетах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров.

Особенностью маршрута являются субсидированные тарифы, что делает перелеты более доступными для пассажиров — средняя стоимость одного билета составляет порядка 5500 рублей. Открытие авиасообщения стало возможным благодаря договоренности властей Татарстана и Кабардино-Балкарии.